L'édition 2020 de la Route du Louvre aura lieu les 5 et 6 septembre

16H : Randonnée 15 km : 1000 places

19H : Trail 15 km : 1000 places

19H20 : Trail 8 km : 1000 places

19H : Randonnée 8 km : 1000 places

9H30 : Randonnée 12 km : Départ de Souchez - 1000 places

9H : Semi-marathon Label Régional - 500 places

11H : 10 km label Régional - 1500 places

12H15 : 5 km Label Régional - 500 places

10H45 : Randonnée 10 km : La Lensoise 500 places

La Route du Louvre aura bien lieu cette année. La course, initialement prévue le 10 mai , avait dû être reportée en raison du Covid-19. On connaît désormais la date à laquelle elle se tiendra : le week-end des 5 et 6 septembre."Si le marathon et le relais marathon ne peuvent se dérouler cette année, 9 épreuves vous sont proposées", explique l'organisation : deux randonnées et deux trails (de 8 et 15 km pour chaque) le samedi, ainsi que trois courses (5, 10 km et un demi-marathon) ainsi que deux randonnées (10 et 12 km) le dimanche.Toutes les courses partiront du Mysée du Louvre Lens et passeront par le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle. Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 10 août, à 10 heures.La course sera bien entendu adaptée aux conditions sanitaires : le nombre de participants est d'ailleurs limité à 4000 inscrits par jour, comme suit :Terril de Loos en GohelleFosse du 11/19