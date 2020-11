Education aux médias : participez au projet “C’était mieux avant ?”

Projet d'éducation aux médias “C’était mieux avant ?” - tuto #1 • ©ESJ Lille

“C’était mieux avant ?”, un travail sur les images et leur traitement médiatique pour explorer le passé et porter un regard sur l’évolution de la société

À ce sujet, la rédaction vous recommande Semaine de la presse à la maison : la télé et les séries, c'était mieux avant ?

À ce sujet, la rédaction vous recommande Semaine de la presse à la maison : Alors, la mode, c'était mieux avant ?

À ce sujet, la rédaction vous recommande Semaine de la presse à la maison : Les samedis soir, c’était mieux avant ?

À ce sujet, la rédaction vous recommande Semaine de la presse à la maison : la consommation d’alcool chez les jeunes, c’était mieux avant ?

À ce sujet, la rédaction vous recommande Semaine de la presse à la maison : Comment les séries TV influencent-elles la société ?

Nous proposons aux lycéens de réaliser une vidéo, dans le cadre de leur classe ou atelier médias, encadrés par leur enseignant, pour donner leur avis sur un sujet de société, et réfléchir sur "l'avant" via des images d'archives TV et sur l'époque actuelle, en tournant leurs commentaires en face caméra ou en voix off. L’objectif est de construire un point de vue argumenté et en images sur des sujets de société, dans une démarche d’ éducation aux médias L’ INA France 3 Hauts-de-France et l’ ESJ Lille proposent d’accompagner la réalisation de vidéos à partir d’archives TV, avec la mise à disposition d’archives et de moyens techniques, l’appui de professionnels des médias et un kit technique (habillage graphique, conducteur type, recommandations de ressources et outils).Contactez Stéphane Mazzorato (France 3 Hauts-de-France) : stephane.mazzorato @ francetv.frDécouvrez les vidéos des participants en 2019 :#ÉducMédiasInfo