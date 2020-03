EDUCATION. Semaine de la presse et des médias : France 3 accompagne 25 établissements dans les Hauts-de-France

Lancement de la Semaine de la Presse et des Médias à la Maison @LaSpme #SPMM2020. Message vidéo d'ouverture de @SergeBarbet directeur du #CLEMI. Durant et après le confinement : nouvelles ressources, webinaires, ateliers en ligne, émissions spéciales #ÉducMédiasInfo...pour tous ! pic.twitter.com/lKeWAXncDU — CLEMI (@LeCLEMI) March 23, 2020

“C’était mieux avant ?” : les évolutions de la société analysées au travers des archives TV

© France 3

Cit[i] Reporter : comment les élèves voient leur ville, aujourd’hui et demain ?

comment les élèves voient leur ville, aujourd’hui et demain / © France 3 Hauts-de-France

Depuis bientôt trois ans, les équipes de France 3 en Hauts-de-France ont multiplié les initiatives en prise directe avec les établissements du secondaire de la région, portant à 25 le nombre de collèges ou lycées partenaires.De manière régulière, nous organisons des, au cours desquelles des groupes d'élèves peuvent assiter aux conférences de rédaction, visiter la régie et les plateaux, assister aux JT en direct, et surtour échanger librement avec les journalistes et collaborateurs des équipes techniques (monteurs, mixeurs, opérateurs de prise de vue et de prise de son, etc.).Nous avons également multiplié les, à la demande de leurs enseignants. Nous avons notamment participé à desou magazines, suivies de débats avec les élèves sur des sujets liés à l'environnement.Mais ce qui nous tient le plus à coeur, c'est l', tout au long de l'année, qui aboutit à la diffusion en ligne de reportages réalisés par des élèves.Cette année, la situation est particulière. Avec le confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus Mais au fond, rien ne change ! Le Clemi (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information), les enseignants actifs dans l'éducation à la presse et à l'information, et bien sûr les médias investis dans divers projets, répondent présents.Nous sommes heureux, tout au long de cette semaine, de vous présenter les réalisations vidéo des collègiens et lycéens de la région, que nous avons accompagnés depuis la rentrée 2019.Tous les projets n'ont pas pu être terminés. Nous publions en ligne, sur notre site hdf.france3.fr, Youtube et Facebook , les premières réalisations abouties tout au long de cette semaine. Les suivantes seront dévoliées au fil de l'eau d'ici la fin de l'année scolaire.“C’était mieux avant ?” est une démarche d'éducation aux médias et à l'information, organisée par France 3 Hauts-de-France, l’(délégation INA Nord ) et l’ ESJ Lille ), soutenu par le Clemi L’objectif de ce projet est lapour leur permettre de construire un point de vue argumenté et en images sur des sujets de société, dans une démarche d’éducation aux médias.Depuis ocotbre 2019, nous avons accompagné la réalisation de 10 modules vidéos web par des lycéens des Hauts-de-France, conçus à partir d’archives TV. Nous avons mis à disposition des élèves des sélections d'archives INA dans 12 thématiques et des moyens (habillage graphique, "News Truck" de l'ESJ LIlle, ...).Chaque groupe a reçu l’appui de journalistes de France 3 et de professionnels des médias, qui les ont guidés tout au long du projet, avec leurs enseignants.Nous diffuserons cette semaine les projets des lycée Vauban d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), lycée Woillez de Montreuil-sur-mer (Pas-de-Calais), et du lycée professionnel Cousteau de Wasquehal (Nord) .En association avec le Clémi de Lille et d'Amiens et en partenariat avec une dizaine de collèges des Hauts-de-France, nous avons accompagné le projet " Cit[i] Reporter " pour la seconde année consécutive., rassemble plusieurs collèges de la région autour de laLes élèves participant à des ateliers médias animés par des journalistes de France 3 Hauts-de-France et leurs enseignants sont invités à porter un regard citoyen sur la ville où ils habitent.Les journalistes de France 3 ont accompagné les élèves dans la conception de leur reportage et ont suivi la réalisation de leur sujet, en apportant conseils éditoriaux et techniques.Vour pourrez découvrir cette semaine sur notre site les reportages des élèves du collège Turgot de Denain (Nord) et du collège Gaspard Malo Dunkerque (Nord).