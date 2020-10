EELV : Sandrine Rousseau troisième candidate à la primaire pour la présidentielle

Quel message au fond leur envoyais-je en délaissant le terrain politique auquel j'avais pourtant choisi de consacrer une partie considérable de ma vie ? Sandrine Rousseau, dans une lettre aux militants d'EELV

Un ré-engagement politique après une affaire de violences sexuelles au sein du parti

Et de trois ! Après l'eurodéputé Yannick Jadot et le maire de Grenoble Eric Piolle, Sandrine Rousseau, ancienne vice-présidente de la région Hauts-de-France et responsable d'Europe Ecologie-Les Verts a annoncé aux militants du parti, ce lundi, être candidate à la primaire de 2021 pour la présidentielle."Je reviens avec l'envie de me porter candidate à la primaire des écologistes pour la prochaine élection présidentielle (de 2022)", qui se tiendra entre juin et septembre 2021, a déclaré l'ancienne secrétaire nationale adjointe et porte-parole d'EELV."Moi qui prétendais aider les femmes, quel message au fond leur envoyais-je en délaissant le terrain politique auquel j'avais pourtant choisi de consacrer une partie considérable de ma vie ?", a-t-elle également déclaré dans la lettre.En effet, Sandrine Rousseau avait décidé de quitter le parti parce qu'il était "difficile de rester dans une structure dans laquelle des violences sexuelles ont été dénoncées", écrivait-elle dans une lettre envoyée aux militants.Elle faisant référence aux accusations d'agressions et harcèlements sexuels qu'elle et plusieurs femmes du parti avaient formulées contre l'ancien député de Paris, Denis Baupin, dans la presse en 2016. L'affaire, prescrite, avait été classée sans suite, mais un procès en diffamation intenté par Denis Baupin en avril 2019 avait débouché sur sa condamnation pour procédure abusive "Au cours de ces trois dernières années, je suis restée écologiste, économiste, toujours spécialiste de l'économie de l'environnement, assure celle qui a aussi fondé une association de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, Parler. L'heure doit venir pour l'écologie d'accéder au pouvoir. Pour mieux le changer."