Efrem Gidey, réfugié passé par Calais, remporte une médaille de bronze dans un championnat d'Europe junior d'athlétisme

Une troisième place surprise

Efrem Gidey (IRL) after winning Bronze in the Men's U20 race

Efrem Gidey a quitté l'Erythrée, son pays d'origine en 2016. Il a ensuite passé six mois dans la "jungle" de Calais avant de réussir à traverser la Manche et arriver à Dublin en mars 2017. Il avait alors 17 ans.Deux ans plus tard, c'est un autre défi que remporte sous les couleurs de l'Irlande le jeune homme. Avec un chrono de 19.01 il remporte la médaille de bronze des championnats d'Europe de cross-country des moins de 20 ans.Une transition extrêmement rapidement pour ce réfugié qui ne parlait pas un mot d'anglais et n'avait jamais couru pour un club avant d'arriver en Irlande. "Parfois mes cours d'anglais me prenaient trop de temps alors j'avais moins de moments pour m'entraîner parce que je préférais apprendre avec mon traducteur.", explique-t-il à Irish Examiner Cette médaille est une surprise : "Au départ, j'espérais une place dans les dix premiers, mais j'ai réussi à arriver troisième et je suis tellement content. Je n'arrive pas à y croire, c'est magnifique."Pourtant, sa participation au championnat a été assurée sur le tard. Il n'avait pas de passeport irlandais. Il a dû se débrouiller pour obtenir un visa de l'espace Schengen qui lui a permis de voyager et d'arriver jusqu'à Lisbonne, au Portugal, où se déroulait le championnat.