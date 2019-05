Élections européennes : agriculture, climat et biodiversité, demandez les programmes !

Nathalie Lebas, candidate liste UDI ;

Roxane Lundy, candidate liste Génération.s ;

Brigitte Fournie-Turquin, candidate liste EELV.

Le 6 mai dernier, un rapport alarmant sur l’effondrement annoncé de la biodiversité était remis au Président de la République par un groupe d’expert des Nations Unies. Dans la foulée, Emmanuel Macron promettait en particulier de réorienter la politique agricole commune, d’accroître ses efforts et celui des Européens pour préserver notre environnement.Alors, véritable prise de conscience ou pur opportunisme électoraliste dans la perspective du scrutin du 26 mai ? Quelle place occupent les questions étroitement liées de l’agriculture et de la défense de l’environnement dans nos campagnes et dans cette campagne électorale européenne ?Pour essayer de faire un inventaire non exhaustif des propositions et autres promesses, Dominique Malige recevra trois invitées sur le plateau de Dimanche en Politique :Dimanche en politique - Élection européennes : agriculture, climat et biodiversité, demandez les programmes ! À suivre dimanche 19 mai à 11h25 sur France 3 Hauts-de-France antenne Picardie.