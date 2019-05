Elections européennes : ces communes qui accordent 100% ou 0% de leurs voix au Rassemblement national

A l'inverse, quelle est la commune 0 frontiste ?

Il n'aura suffit que depour afficher un score de.... A, les sept électeurs du village ont tous choisi Jordan Bardella. Le Rassemblement national (RN) a donc convaincu l'ensemble des votants, sans exception. Le maire (SE) se dit "un peu étonné", car il ne connaissait pas "les préférences des nouveaux habitants". Surpris, mais pas mécontent. Jean Deramecourt avait parrainé Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017. La candidate frontiste récolte alors cinq voix, soit la moitié des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron, Nicolas Dupont Aignan et Benoît Hamon se sont partagés les cinq restantes. Pas de choix unanime non plus au second tour, la candidate du Front national, à l'époque, arrive certes en tête, mais avec 66,67% des voix. C'est donc l'échéance européenne qui semble inciter les habitants d'Epécamps à voter RN : en 2014, le parti de Marine Le Pen avait déjà fait un carton plein.Avec plus de 5,2 millions de voix et 23,31% des suffrages, le RN est parvenu à se hisser à la première place de ces européennes. Dans les Hauts-de-France, aucun département n'a résisté à la vague "bleu-marine".Aucun département ne veut pas dire aucune commune... Dans la Somme, le Rassemblement national a fait chou blanc dans au moins un village. Sur les 48 électeurs inscrits à, 16 se sont abstenus. Les autres ont placé la candidate de la majorité présidentielle, Nathalie Loiseau, largement en tête (36,36%), devant François-Xavier Bellamy (13,64%) pour "Les Républicains" et Raphaël Glucksmann, tête de liste "PS - Place Publique". "D'habitude, il y a des voix pour le Rassemblement national, c'est peut-être l'abstention qui explique cela", détaille le maire (SE), Roger Beaucourt. Un village à contre-courant d'un département qui a accordé 33,36% de ses suffrages à Jordan Bardella., plus surprenant encore, Cathy Corbet arrive en tête avec 29,85% des votes. La candidate nordiste, arrivée en 31e position au niveau national , aurait réalisé le meilleur score dans la commune d'après les informations de la préfecture. François-Xavier Bellamy la suit de très près (28,36%), avant Nathalie Loiseau (14,93%). Contacté en vain, le maire de la commune n'a pu nous confirmer ces résultats. De son côté, la préfecture maintient.