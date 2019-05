Elections européennes : le grand flou autour de l'étrange liste 100% nordiste “Neutre et actif”

"Neutre et actif", une liste sans programme précis pour l'instant

Cathy Corbet, une tête de liste énigmatique

Capture d'écran du compte Twitter (vide) de Cathy Corbet



Des colistiers à peine au courant de leur présence sur la liste

ASKIP : la drôle de liste aux européennes

"Neutre et actif", une liste qui ne fait presque pas campagne

"Je suis neutre, je suis actif. Je vote neutre et actif". C'est le slogan de la liste "Neutre et actif", une des 34 à se présenter officiellement aux suffrages des Français pour les élections européennes. certaines issues de partis connus, d'autre un peu moins, d'autres encore pas du tout. Cette liste menée par Cathy Corbet fait partie incontestablement de la dernière catégorie.Candidats inconnus, programme flou, campagne inexistante, liste constituée de manière suspecte... "Neutre et actif" pose de nombreuses questions.La réponse est donnée sur la page Facebook de la liste, ouverte il y a quelques jours seulement (le 8 mai) : "Une liste citoyenne sans étiquette politique composée de personnes employées du secteur public et privé, de nombreux retraités, de personnes sans emploi investies dans les associations de quartier, des ouvriers agricoles ainsi que des indépendants." Impossible de connaître la tendance politique ce ce groupe, son programme précis...La liste communique très peu. Sur Facebook, on trouve tout de même quelques posts dévoilant au fil des jours le programme. Avec des idées qui vont piocher un peu dans tous les partis traditionnels : "Supprimer le dumping social", "Reconnaître le vote blanc", "Accompagner les entreprises dans la transition écologique"...Certains points du programme se recoupent parfois avec des revendications des Gilets jaunes. Mais dans la seule interview donnée par la tête de liste ( à Ouest-France ), ce lien est complètement réfuté : « On n’est ni positionné à gauche ni à droite, on a demandé à être classé sans étiquette politique. (...) C’est une nécessité de proposer cette liste-là à l’heure actuelle, compte tenu des conflits que la France rencontre depuis quatre mois. Il y a beaucoup de violences et une frustration qu’il ne faut pas accentuer davantage en laissant comme ça les personnes qui ne vont plus voter. Cela créerait encore plus de colère. » La liste dit également vouloir lutter contre l'abstention.Très difficile de le savoir. Messages sur les réseaux sociaux, appels téléphoniques, tentative de rencontre à Steenwerck... Ces dix derniers jours, nous n'avons jamais réussi à parler avec Cathy Corbet.Une discrétion évidemment surprenante pour une candidate à une élection politique. On sait simplement qu'elle habite à Steenwerck, village proche de Bailleul dans les Flandres (Nord). Elle se présente sur sa page Facebook comme étant une ancienne conseillère d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Elle se dit aussi élue dans l’association de défense des consommateurs CLCV et reponsable d'une association d'habitants dans sa commune. Mais nous n'avons trouvé aucune trace concrète des engagements de Cathy Corbet. Le compte Twitter de la tête de liste est vide.On ne lui connaît aucun engagement politique passé. Le maire de la commune, contacté, s'est refusé à tout commentaire.Seul un membre de sa famille proche nous a parlé très rapidement, décrivant Cathy Corbet comme quelqu'un d'"instable et complexe".Des Nordistes. Tous habitent dans le secteur de Bailleul (Nieppe, Steenwerck...). Un particularisme géographique qui est une première dans l'histoire des élections européennes.Mais ce qui interroge, c'est que ces colistiers sont apparemment à peine au courant qu'ils sont sur la liste ! Nous en avons contacté plusieurs. Tous nous ont dit avoir signé leur accord sans connaître ni Cathy Corbet, ni le programme, ni ce que leur présence sur la liste implique..."J'ai découvert sur Facebook que j'étais sur la liste, nous a indiqué par téléphone l'une d'elles. Moi je voulais juste donner un coup de main mais je ne connais pas le programme de la liste." Et elle ajoute sans rire : "Je ne veux pas aller à l'Assemblée nationale, c'est pour ça que je ne voulais pas être en haut de la liste".Un autre colistier, au chômage et malade, nous explique avoir été démarché chez lui par Cathy Corbet qu'elle ne connait pas. "Il y a une dame qui est venue sonner avec plein de dossiers dans ses bras. Elle a demandé si elle pouvait rentrer et discuter. Et qu'elle faisait partie de je ne sais plus trop quoi...Elle a demandé si je voulais bien mettre ma signature. Elle m'a expliqué que pour avoir les voix qu'il fallait, il lui restait cinq bonhommes à trouver... J'ai dit : je veux bien participer mais je ne peux pas me déplacer, je suis sous oxygène".Un couple de Bailleul parle, lui, de piège : "Nous avons été démarchés. On a été piégés. A notre âge, on fait encore des erreurs. Je n'ai même pas les coordonnées de cette dame, explique une femme de 84 ans. Et elle conclut : "Mon mari est sur la liste mais je ne vais pas voter pour lui".La liste est complète : 79 candidats. La déclaration de candidature qui a été déposée par la tête de liste doit comporter la signature de chaque candidat, ses nom(s), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession et nationalité. Pas besoin de pièce d'identité. A noter qu'aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste, à moins que la majorité des candidats qui y figurent signent cette demande avant la clôture des dépôts.Cathy Corbet a trouvé 79 personnes et réussi à faire valider officiellement sa liste. Mais combien sont réellement engagés dans cette élection ? Combien connaissent le programme ? Au vu des témoignages recueillis, la question est posée.Pas de clip, pas d'affiche, pas d'interview dans la presse... "Neutre et actif" est une liste particulièrement discrète. Une campagne qui risque évidemment de se terminer par un tout petit score puisqu'il n'y aura même pas de bulletins de vote pour la liste dans les bureaux. "Neutre et actif" propose à ses futurs électeurs d'imprimer eux-mêmes leur bulletin !Cette discrétion s'explique sans doute par le risque financier. En-dessous de 3%, les listes candidates ne seront pas remboursées des frais engagés.