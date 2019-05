ELECTIONS EUROPEENNES. Horaires, infos pratiques, pièces d'identité... : l'article à lire avant d'aller voter

Avec un record de 34 listes en lice, 47 millions de Français sont appelés à voter pour élire 79 eurodéputés, dont cinq devront attendre la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne pour prendre leurs fonctions.



Jusqu'à quelle heure peut-on voter ?

[#Europeennes2019] Pour vérifier sa commune d’inscription ainsi que l'adresse de son bureau de vote ? 👉https://t.co/9j1XCytHhX. Ouverture des bureaux de #vote de 8h à 18h (19h à #Lille #Lomme #Hellemmes) #OuiJeVote 🗳️🇪🇺🇪🇺 pic.twitter.com/gQwj1ndaif — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 24 mai 2019



Que faut-il amener pour aller voter ?

Les élections européennes auront lieu ce dimanche 26 mai.

Savez-vous que pas moins de 12 pièces d'identité sont admises pour mettre votre bulletin dans l'urne ?

J-1️⃣ avant les élections #européennes2019🇪🇺 ! Vos enfants seront à vos côtés dimanche au moment de voter ? Répondez à toutes leurs questions grâce à cette antisèche ⬇️ #OuiJeVote pic.twitter.com/Ex17abkD3d — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 25 mai 2019

A quelle heure aura-t-on les résultats ?

De 8h à 18h dans tous les bureaux de vote des Hauts-de-France, soit une heure de plus que lors des présidentielles précédentes. Attention, seul Lille ouvre ses bureaux jusqu'à 19h.Pour voter, il faut se munir d'une pièce d'identité. 12 pièces sont valables :- carte d'identité,- passeport,- carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire,- carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État,- carte Vitale avec photographie,- carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,- carte d'invalidité avec photographie ou carte de mobilité inclusion avec photographie,- carte d'identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,- carte d'identité avec photographie ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,- permis de conduire,- permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,- récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire.La carte d'électeur est facultative mais peut vous faire gagner du temps. Dans les communes de moins de 1000 habitants, la carte d'électeur suffit. Chaque électeur doit prendre une enveloppe et au moins deux bulletins de vote, avant de se rendre obligatoirement dans l'isoloir pour faire son choix. Attention, un bulletin annoté ou déchiré sera considéré comme nul.L’adresse et le numéro du bureau de vote sont normalement notés sur votre carte électorale, reçue par voie postale juste avant l'élection.Si vous soutenez un "petit" candidat, mieux vaut imprimer votre bulletin avant de vous rendre aux urnes. En effet, les bureaux n'auront pas de bulletins pour chacune des 34 listes qui se présentent aux élections européennes. Toutes les explications sont ici Les premiers résultats ne seront pas communiqués avant ce dimanche 26 mai à 20h. La loi interdit la publication de résultats, hormis ceux concernant la participation, avant cette heure. A 20h, France Télévisions publiera une estimation.Le ministère de l'Intérieur publiera tout au long de la soirée les résultats département par département, commune par commune. Dans la nuit de dimanche à lundi, un résultat national définitif devrait être proclamé.