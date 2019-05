Elections Européennes : la liste LREM a séduit les communes aisées du Nord et du Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais

Emmanuel Macron a voté dimanche au Touquet pour ce scrutin européen. / © PHILIPPE HUGUEN / AFP



Nord

La commune de Gruson est celle qui a le plus voté pour la liste LREM dans le Nord. / © Copedem / Wikicommons

Dimanche, lors du scrutin européen, la liste "Renaissance" de Nathalie Loiseau, soutenue par le président de la République Emmanuel Macron, a dépassé les 30% dans 30 communes du Nord et 39 communes du Pas-de-Calais.Dans ce département, la liste LREM-Modem est arrivée en seconde position, avec 16,05% des votes, loin derrière le Rassemblement National (38,07%). Pour autant, elle obtient de jolis scores localement, notamment dans le Montreuillois, le Boulonnais et l'Hesdinois.Sans surprise, c'est dans la très chic station balnéaire du, où Emmanuel Macron et son épouse ont une résidence, que la République en Marche réalise son meilleur score du département, avec 49,46% des suffrages.Même succès dans d'autres communes relativement aisées comme(44%),(40%),(40%)(35%)(32%)ou(32%).En moyenne, le niveau de vie médian des communes ayant voté à plus de 30% pour LREM dans le Pas-de-Calais est de 21 615 euros, donc supérieur à la moyenne nationale estimée à 20 369 euros, selon des données publiées par l'INSEE en 2017 . La liste de Nathalie Loiseau réalise aussi de jolis scores dans des villes plus modestes du Montreuillois, comme(32%) ou(31%).Mais elle obtient des résultats bien en deçà dans les dix villes les plus peuplées du Pas-de-Calais. Il n'y a qu'à Arras qu'elle termine dans le sillage du Rassemblement National (23% contre 24%). En revanche, elle est reléguée sous la barre des 20% à Béthune (19%) Boulogne-sur-mer (17%), Lens (14%), Calais (12%), Carvin (11%), Hénin-Beaumont (10%), Bruay-la-Buissière (10%), Liévin (9%) et Avion (6%).Dans ce département, le parti présidentiel termine aussi 2de ce scrutin européen avec un score un peu plus élevé que dans le Pas-de-Calais (19,09%).Sa liste obtient ses meilleurs scores du Nord à(44%),(42%),(39%),(37%) et(37%), soit cinq des plus riches communes de la métropole lilloise, dont le niveau de vie médian dépasse les 30 000 euros.En moyenne, le niveau de vie médian des communes ayant voté à plus de 30% pour la liste "Renaissance" est de 26 708 euros, bien au-dessus de la moyenne nationale. Elles se trouvent principalement dans les Weppes, en Pévèle ou dans la banlieue aisée de Lille. LREM réalise ainsi un score de 30% àet de 35% à, villes solidement ancrées à droite.Marcq-en-Baroeul est la seule des dix villes les plus peuplées du Nord où le parti présidentiel dépasse la barre des 30%. Pour les autres, les résultats sont les suivants : 24% à Villeneuve-d'Ascq, 24% à Valenciennes, 21% à Lille, 20% à Cambrai, 19% à Roubaix, 19% à Douai, 17% à Dunkerque et 13% à Wattrelos.