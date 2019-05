Élections européennes : une participation en hausse partout dans les Hauts-de-France

Nette hausse dans le Pas-de-Calais et la Somme

L'Union européenne a déplacé les foules, ce dimanche 26 mai 2019. Avec un taux de participation à plus de 50% en France, ces élections n'avaient pas autant mobilisé depuis 1994. Dans les Hauts-de-France aussi, les électeurs se sont exprimés. Tous les départements affichent une hausse du pourcentage des votants, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur.Pour les connaître, au cas par cas, voir le graphique ci-dessous, en cliquant sur les onglets 2019 et 2014 :Dans le détail, la plus forte hausse est enregistrée dans le Pas-de-Calais avec 53,11% de taux de participation, contre 42,87%, en 2014. Le département de la Somme enregistre 54,76% de votants, soit plus de 9 points de différence par rapport à la dernière échéance (45,18%). Une mobilisation concentrée en fin de journée : à 17 h, 42,56% des votants s'étaient rendus aux urnes. Les électeurs de la Somme se sont donc présentés en nombre après l'évaluation de la dernière tendance, en fin d'après-midi.L'Oise, bon dernier dans cette hausse de la participation, compte tout de même 7,94% en plus de votants par rapport à 2014.Cette échéance européenne a donc attiré les habitants des Hauts-de-France aux urnes. Au total, le ministère de l'Intérieur indique 51,49% de votants.Retrouvez tous les résultats, département par département :