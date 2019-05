Élections européennes : la participation toujours en hausse à 17 heures dans les Hauts-de-France

Les électeurs des Hauts-de-France semblent plus mobilisés pour ces élections européennes de 2019 qu'il y a cinq ans. À 17 heures, ce dimanche 26 mai, les taux de participation des cinq départements de la région communiqués sont tous supérieurs à ceux enregistrés à la même heure le 25 mai 2014.Vous pouvez apprécier la différence entre les taux de participation des deux scrutins en cliquant sur les onglets "2019" ou "2014" sur l'infographie ci-dessous.

Une forte poussée dans le Nord Pas-de-Calais et l'Aisne

#Europeennes2019 Dans le #PasdeCalais, le taux de participation à 17 heures est de 48,91% (Pour rappel, lors des dernières élections européennes de 2014, le taux de participation, au même moment, était de 34,89%). pic.twitter.com/uOLQCkUc6B — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) 26 mai 2019

Le bond le plus impressionnant a lieu dans le Pas-de-Calais. Près de la moitié des électeurs ont fait le déplacement à 17 heures (48,91%), soit beaucoup plus que quatre ans auparavant (34,89 %).Dans le Nord, on compte 43,29% de votants, contre 35,07% au même moment de la journée en 2014.Dans l'Aisne aussi, l'écart est important puisque l'on est passé de 31,70% de votants à 44,10%.En revanche, la différence est plus ténue dans l'Oise et la Somme, où le taux de participation s'établit respectivement à 41,78% dans l'Oise (contre 38,02% aux précédentes européennes) et à 42,56% dans la Somme (contre 38,55% en 2014).