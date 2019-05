Elections européennes : pourquoi il va être très compliqué de voter pour certaines listes

Seul un tiers des professions de foi dans votre boîte aux lettres



Seule une partie des bulletins de vote dans vos bureaux

Imprimez vous-même votre bulletin de vote :

oui, mais attention ...

N'attendez pas la dernière minute pour voter

Les 34 listes des élections européennes du 26 mai (avec le nom de leur tête de liste) Les partis traditionnels - Europe Ecologie Les Verts (EELV), Yannick Jadot

- Debout la France (DLF), Nicolas Dupont-Aignan

- Générations (DVG), Benoît Hamon

- La France Insoumise (LFI), Manon Aubry

- La République en Marche/MoDem (LREM/MoDem), Nathalie Loiseau

- Les Européens (UDI), Jean-Christophe Lagarde

- Les Républicains (LR), François-Xavier Bellamy

- Les Patriotes (DVD), Florian Philippot

- Lutte Ouvrière (LO) , Nathalie Arthaud

- Parti communiste (PCF), Yan Brossat

- Place publique/PS/Nouvelle donne (PS/PP/ND), Raphael Glucksmann

- Rassemblement national (RN), Jordan Bardella

- Union Populaire Républicaine (DVD), François Asselineau Trois listes Gilets jaunes - Evolution citoyenne (DIV), Christophe Chalençon

- Alliance jaune (DIV), Francis Lalanne

- Mouvement pour l'initiative citoyenne (DIV), Gilles Helgen. Les "petites" listes - Urgence Ecologie (ECOL), Dominique Bourg

- Une France royale au coeur de l'Europe (DIV), Robert De Prevoisin

- Parti pirate (DIV), Florie Marie

- Démocratie représentative (DIV), Hamada Traoré

- Parti des citoyens européens (DIV), Audric Alexandre

- Liste de la reconquête (DIV), Vincent Vauclin

- Parti fédéraliste européen (DIV), Yves Gernigon

- Allons enfants (DIV), Sophie Caillaud

- Décroissance 2019 (DIV), Thérèse Delfel

- A voix égales (DIV), Nathalie Tomasini

- Neutre et actif (DIV), Cathy Corbet

- Parti révolutionnaire communiste (DIV), Antonio Sanchez

- Espéranto (DIV), Pierre Dieumegard,

- Parti animaliste (DIV), Hélène Thouy

- Les oubliés de l'Europe (DIV), Olivier Bidou

- Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF), Christian Luc Person

- Une Europe au service des peuples, Nagib Azergui

- La Ligne claire, Karim Ouchikh



Vous vous dites qu'il serait bon de sortir des sentiers balisés à l'occasion desde dimanche ? Vous avez le sentiment d'avoir fait le tour des? La liste "Allons enfants" vous tend les bras, mais vous hésitez encore avec "Neutre et actif" ou le "Parti Pirate"?Si vous attendez l'arrivée dans votre boîte aux lettres depour comparer tranquillement cette offre foisonnante, et faire un choix éclairé, vous allez être déçu.Sortir des sentiers battus, c'est parfois risquer d'emprunter le parcours du combattant.Parmi les 34 listes validées pour ce scrutin européen, seules, dans le Nord et das le Pas-de-Calais.• 10 ont fourni professions de foi et bulletins de vote• 3 des professions de foi uniquement.Peu de chances que vous ne trouviez trace desdans cette propagande postale. Elle vous arrivera d'ici samedi 25 mai, sauf si vous vous êtes inscrit sur les listes électorales après le 18 avril.Pour, il vous reste la page dédiée du site du Ministère de l'Intérieur . Vous y trouverez 32 professions de foi en tout. La liste "Allons enfants" et le "Parti révolutionnaire communistes" n'y ont pas ajouté les leurs.Dansl le Nord, 21 listes ont fait appel à la commission départementale de propagande pour la• 14 ont fourni un nombre de bulletins de vote égal au nombre d’électeurs• 6 ont fourni une quantité partielle de bulletins (10 à 15 % du nombre d’électeurs)• 1 liste a fait acheminer des bulletins de vote uniquement à la mairie de LilleDans le Pas-de-Calais,pour les mairies :• 13 ont fourni un nombre de bulletins de vote égal au nombre d’électeurs• 1 a fourni un million de bulletins de vote• 6 ont fourni une quantité partielle de bulletins : entre 50 et 200 bulletins par communeIl vous reste la possibilité d'imprimer vous-même votre bulletin de vote. C'est d'ailleurs ce que vous conseillent les "petits" partis qui mettent en avant leur manque de moyens financiers.Encore faut-il. La préfecture précise : "Pour une prise en compte lors du dépouillement, le bulletin imprimé par l’électeur doit être conforme au modèle mis à disposition des présidents de bureau de vote, tant sur la forme que sur le contenu."• sur papier blanc et recto-verso si tel est le cas du modèle• format et grammage identique : 210 x 297mm et 70g au m²Sauf queÇa peut passer, mais cela "relève de l’appréciation de chaque président de bureau de vote". C'est donc prendre le risque d'un vote nul.Attention : pas de fermeture des bureaux de vote à 20 h cette fois-ci, même dans les grandes villes. A l'exception de, pour tous les autres bureaux, laLe matin, les bureaux de vote ouvriront dès 8 h, partout dans la région.