Elections européennes : qui sont les candidats originaires des Hauts-de-France ?

La République en Marche

Rassemblement National :

Les Républicains

Europe-Ecologie-Les-Verts

La France Insoumise

Debout La France

Parti socialiste – Place Publique

Génération.s

Parti Communiste Français

Union des démocrates et indépendants (UDI)

Les Patriotes

Lutte Ouvrière

33 listes ont déposés ce samedi pour les élections européennes du 26. Toutes n'atteindront pas les 5% nécessaires pour envoyer des députés défendre leurs couleurs au Parlement européen. Parmi les principales listes, qui sont les candidats originaires des Hauts-de-France ?Principal recrue de la liste de la majorité présidentielle, l'ancien directeur de WWF France et ancien ministre,figure en deuxième position. Né à Arras, il est sûr de rejoindre le Parlement européen. Les sondages donnent entre 20% et 24% à la liste LREM, qui devrait donc envoyer une vingtaine de députés à Strasbourg.Si ce scénario devait se confirmer,(16ème) conserverait son siège au Parlement européen. L’ancien maire de Valenciennes, proche de Jean-Louis Borloo, avait été élu en 2014 sous l’étiquette centriste dans la circonscription Nord-Ouest regroupant les Hauts-de-France et la Normandie.Les autres candidats issus des Hauts-de-France :10% des candidats de la liste conduite par Jordan Bardella viennent des Hauts-de-France. Selon le résultat du RN, ils pourraient être entre trois et cinq à siéger au Parlement européen. Les sondages donnent pour l’instant entre 21% et 24% au parti dirigé par Marine Le Pen.(10ème), l’une des principales collaboratrices de la députée du Pas-de-Calais, est née à Boulogne-sur-Mer. L’adjointe au maire d’Hénin-Beaumont en charge de la petite enfance,(14ème) devrait aussi être élue au Parlement européen. Enfin, le conseiller spécial de Marine Le Pen,(17ème), complète le trio de candidats des Hauts-de-France assurés d’être élus.En cas de poussée du RN, deux autres régionaux pourraient siéger à Strasbourg :(26ème), conseillère municipale à Abbeville, et(28ème), députée européenne sortante et conseillère régionale de Picardie. A noter quefigure symboliquement sur la liste en 78ème et avant-dernière position. Députée européenne de 2004 à 2017, année de sa victoire aux législatives, elle ne retournera pas à Strasbourg.Les autres candidats issus des Hauts-de-France :Née à Roubaix, la porte-parole des Républicains,(14ème) est la première régionale sur la liste conduite par François Xavier-Bellamy, annoncée à environ 15% des intentions de vote. Cela ne devrait pas suffire pour qu'elle soit élue à Strasbourg.(24ème), conseillère régionale et directrice de cabinet de la maire de Calais, Natacha Bouchart, et(32ème), vice-présidente des Hauts-de-France, en charge de la formation professionnelle et des relations avec les entreprises, ne devraient pas être élues.Premier maire de France à porter plainte contre l’Etat pour inaction climatique,(3ème) va siéger au Parlement européen. Maire de Grande-Synthe depuis 2001, il est l’une des figures les plus médiatiques de la liste conduite par Yannick Jadot. Il sera sans doute accompagné par la Tourquennoise(6ème). Présidente de la commission transport au Parlement européen, elle pourrait être élue pour la troisième fois. Elle a promis de lutter contre la pollution de l’air, un thème également visible dans la région.A noter également que(4ème), à l’initiative de la pétition L’Affaire du Siècle, est née à Lille. La pétition a récolté plus de deux millions de signatures, un record en France. En toute fin de liste, on trouve(74ème), conseillère municipale d’opposition à Hénin-Beaumont. Elle est l’auteure du livre Nouvelles du Front sur la gestion de sa commune par le Rassemblement nationale.Créditée de 7% à 9% des voix dans les sondages, la liste de la France insoumise ne devrait pas permettre d’envoyer un candidat des Hauts-de-France au Parlement européen. La Picarde(17ème) a participé au combat des salariés de l’usine Goodyear Amiens nord, finalement fermée en 2015. Professeur d’histoire en collège, le Lillois(28ème) figure aussi sur la liste conduite par Manon Aubry, il a rejoint Jean-Luc Mélenchon après son départ du PS en 2010.Les autres candidats issus des Hauts-de-France :La numéro deux de la liste de Nicolas Dupont-Aignan,, est née à Lille mais habite aujourd’hui dans les Alpes-Maritimes. Juste derrière elle figure le Picard, délégué national de Debout La France. Ils devraient être élus au Parlement européen si leur liste dépasse 5%.A noter également la présence de la conseillère régionale des Hauts-de-France et agricultrice,(12ème) et celle de(19ème), maire de Berlancourt (Aisne).La liste de l’essayiste Raphaël Glucksmann compte notamment dans ses rangs un candidat des Hauts-de-France : le maire de Lomme,(13ème). Après avoir claqué la porte du groupe socialiste au Conseil départemental du Nord en juin, il a finalement déposé sa candidature pour rejoindre la liste conduite par le PS et Place Publique. S’il devient député européen, il devra quitter son fauteuil de maire. A moins d’une percée de sa liste, cela ne devrait cependant pas être le cas.L’ancienne présidente du Mouvement des Jeunes socialistes (MJS), la Beauvaisienne, figure en 16ème position sur la liste conduite par Benoît Hamon. Avec plusieurs centaines d’autres militants, elle avait quitté le MJS en février 2018 pour rejoindre l’ancien candidat à l’élection présidentielle. Ce dernier oscillant autour de 3% des intentions de vote, elle ne sera sans doute pas élue.Les autres candidats issus des Hauts-de-France :Figure du documentaire « Merci Patron ! »,figure en deuxième position de la liste emmenée par Ian Brossat. Ouvrière textile à Poix (Nord), elle avait lutté pour éviter la délocalisation de son usine, et pourrait devenir selon le PCF la première femme ouvrière à siéger à Strasbourg. Il faudra pour cela que la liste communiste dépasse les 5%, ce qui n’est pas le cas dans les derniers sondages.L’ouvrier de l'usine Arjowiggins à Wizernes (Pas-de-Calais) reprise à l’automne 2018,(19ème), et son homologue d’Ascoval à Saint-Saulve, reprise par British Steel cette semaine,(31ème) sont deux autres candidats des Hauts-de-France sur la liste communiste.Les autres candidats issus des Hauts-de-France :La liste conduite par Jean-Christophe Lagarde compte notamment deux élus locaux :(10ème) et l’adjoint au maire de Saint-André,(13ème). Ce dernier dirige par ailleurs les jeunes de l’UDI. A noter également qu’en avant-dernière position de la liste, on retrouve, ancienne ministre et député européenne, née à Orchies.Les autres candidats issus des Hauts-de-France :Le chef de file de la liste Ensemble Patriotes,, est né à Croix. Sauf percée surprise, l’eurodéputé sortant ne conservera pas son siège. Deux gilets jaunes de la région figurent aussi sur sa liste :(10ème), qui s’était rendue au comité de suivi du grand débat à Matignon en janvier et(13ème), pompier dans le Valenciennois. La conseillère municipale de Roubaix,(22ème) figure aussi sur la liste des Patriotes.Au total, huit candidats de liste Lutte Ouvrière sont issus des Hauts de France. En quatrième position, on retrouve, ouvrier à l’usine Toyota près de Valenciennes.Les autres candidats issus des Hauts-de-France :