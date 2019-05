Elections européennes : qui sont les députés originaires des Hauts-de-France qui siègeront à Strasbourg ?

Rassemblement National

La République en Marche

EELV

Marine Le Pen (FN), Nicoals Bay (FN), Mylène Troszczynski (FN), Steeve Briois (FN), Sylvie Goddyn (FN) Jérôme Lavrilleux (UMP), Tokia Saïfi (UMP), Gilles Pargneaux (PS), Dominique Riquet (UDI-Modem), Karima Delli (EELV) / © MAXPPP / FRANCE 3

8 députés élus au Parlement européen ce dimanche 16 mai 2019 sont originaires (ou en lien avec) des Hauts-de-France. Trois sont du Rassemblement national, deux de la République en Marche et 3 d'Europe-Ecologie Les Verts.10% des candidats de la liste conduite par Jordan Bardella venaient des Hauts-de-France. Selon le résultat du RN, ils seront 23 à siéger au Parlement européen.(10ème), l’une des principales collaboratrices de Marine Le Pen, est née à Boulogne-sur-Mer. L’adjointe au maire d’Hénin-Beaumont en charge de la petite enfance,(14ème) également élue au Parlement européen.Enfin, le conseiller spécial de Marine Le Pen, Philippe Olivier (17ème), complète le trio de candidats des Hauts-de-France. Il n'est pas né dans la région a annoncé son intention d'être candidat sur une liste pour les municipales à Calais. Il s'y était déjà présenté aux législatives.Principale recrue de la liste de la majorité présidentielle, l'ancien directeur de WWF France et ancien ministre,figurait en deuxième position. Né à Arras, il est élu député européen. Les sondages donnent entre 20% et 24% à la liste LREM, qui devrait donc envoyer une vingtaine de députés à Strasbourg.(16ème) conserve également son siège au Parlement européen. L’ancien maire de Valenciennes, proche de Jean-Louis Borloo, avait été élu en 2014 sous l’étiquette centriste dans la circonscription Nord-Ouest regroupant les Hauts-de-France et la Normandie.Damien Carême (3ème) va siéger au Parlement européen. Maire de Grande-Synthe depuis 2001, il était l’une des figures les plus médiatiques de la liste conduite par Yannick Jadot. Il va devoir quitter la mairie.Il sera accompagné par la Tourquennoise Karima Delli (6ème). Présidente de la commission transport au Parlement européen, elle est élue pour la troisième fois.A noter également que Marie Toussaint (4ème), à l’initiative de la pétition L’Affaire du Siècle, est née à Lille. Elle est élue également puisqu'EELV envoie 12 élus au Parlement européens.Pour la première fois, les listes pour les élections européennes étaient cette fois nationales. En 2014, la France était dévisée en circonscription. Les Hauts-de-France faisaient partie de la circsoncription Nord-Ouest et avaient envoyé 10 députés : Marine Le Pen (FN), Nicoals Bay (FN), Mylène Troszczynski (FN), Steeve Briois (FN), Sylvie Goddyn (FN) Jérôme Lavrilleux (UMP), Tokia Saïfi (UMP), Gilles Pargneaux (PS), Dominique Riquet (UDI-Modem), Karima Delli (EELV).