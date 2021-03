Elections régionales des 13 et 20 juin 2021 : les quatre partis de gauche font front commun derrière Karima Delli

Les quatre forces de gauche ont enfin trouvé un accord pour s'unir dès le premier tour des régionales. C’est une première. PS, PC, EELV et LFI se rangent derrière la députée européenne écologiste Karima Delli, qui conduira cette union de la gauche, face à Xavier Bertrand, LREM et le RN.

Le communiqué de presse est daté du jeudi 11 mars. Sous les logos d’EELV, du PS, du PC et de LFI, il annonce l’union de la gauche et des écologistes pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. « C’est fort de nos valeurs communes et conscients de nos différences que nous faisons union, un accord unique à cette heure en France » peut-on lire.

C’est fait ! Nous, Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, Parti Socialiste et Parti Communiste Français, faisons union pour les élections #Régionales2021 des 13 et 20 juin prochains, dans les #HautsdeFrance. #UniEsNousGagnons pic.twitter.com/SPptNSi6a5 — Karima Delli (@KarimaDelli) March 11, 2021

Il n’y avait pas d’autres solutions. La gauche était condamnée à trouver coûte que coûte un terrain d’entente pour présenter un front uni dès le premier tour des élections régionales. Si les socialistes, les communistes, les écologistes et les insoumis avaient pris le risque de se lancer seuls dans l’aventure, ils pouvaient chacun ne pas dépasser les 10% au soir du 13 juin. Et donc, ne pas se qualifier pour le 20 juin. Et laisser la droite et l’extrême-droite, comme en 2015, se partager l’hémicycle du Conseil régional des Hauts-de-France. Pour cinq années encore. Impensable.

La raison l’emporte. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. Le PS, qui reste la première force de gauche dans la région et conserve un réseau d’élus très influent, n’entendait pas être relégué à des seconds rôles. EELV voulait faire fructifier ses succès aux élections municipales. Le PC, trop effacé ces dernières années, voulait retrouver une visibilité forte. Et la France insoumise appelait à « un large rassemblement »… tout en jugeant infréquentable Patrick Kanner, le chef de file des socialistes, sénateur du Nord et ancien ministre de François Hollande. On partait de loin.

Les négociations ont été difficiles et mouvementées. Le patron du PC et député du Nord, Fabien Roussel, qui devait mener la liste communiste dans les Hauts-de-France, avait dans un premier temps réussi l’exploit d’être le trait d’union entre deux gauches à priori « irréconciliables » : le PS et LFI. Il en a été très mal récompensé. Dans son dos, sans l’en avertir, la France insoumise a annoncé se ranger derrière les écologistes et Karima Delli ! Fabien Roussel l’a appris le matin en lisant son journal…

Mais, de fait, cet accord surprise a mis le Parti socialiste et le Parti communiste au pied du mur. Ils ne pouvaient que prendre le train en marche, au risque, sinon, d’apparaitre comme les responsables d’un nouveau fiasco à gauche.

Les candidats pour les régionales désormais tous connus

Cette fois, le casting est en place. L’eurodéputée (EELV) Karima Delli, présidente de la commission des transports et du tourisme au Parlement Européen, emmène la gauche derrière elle. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat (LREM) chargé des retraites et de la santé au travail, défend les couleurs de la majorité présidentielle. Le député du Nord Sébastien Chenu est la tête de liste pour le Rassemblement national. Xavier Bertrand, le président sortant (DVD) du Conseil régional des Hauts-de-France, concourt pour sa réélection.

L’accord conclu ce jeudi 11 mars par la gauche change la donne. La gauche se donne les moyens d’être présente au second tour. Il y aura enfin des conseillers régionaux de gauche dans cette nouvelle grande région. Patrick Kanner parle aujourd’hui d’un score possible de 22/25%. C’est encore loin des 33% d’intentions de vote pour Xavier Bertrand et des 29% pour Sébastien Chenu, d’après un sondage qu’avait réalisé l’Ifop en novembre dernier. Mais restent trois mois de campagne. Les lignes peuvent bouger.

Une réciprocité dans les autres régions ?

A priori, l’accord satisfait tout le monde. Chacun des quatre partenaires affirme avoir été entendu, que la plate-forme commune lui convient et que la répartition des places éligibles respecte son poids politique. Pas d’égo en souffrance. Patrick Kanner, Fabien Roussel et l’insoumis Ugo Bernalicis sont des parlementaires heureux. Ils ne font pas d’énormes sacrifices en laissant la tête de liste à la Roubaisienne Karima Delli, qui elle, après douze années passées à Bruxelles, manifestait l’envie de reprendre racine dans sa région.

Enfin – et c’est important - cet accord peut en débloquer d’autres. Dans certaines régions françaises où les pourparlers sont parfois houleux, PS, PC et LFI auront beau jeu désormais de rappeler aux écolos qu’ils se sont rangés derrière Europe-Ecologie-Les Verts dans les Hauts-de-France et qu’ils attendent maintenant un peu de réciprocité.

Rien n’est gratuit…