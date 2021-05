Élections régionales et départementales : comment effectuer une procuration de vote par internet ?

Depuis le 6 avril 2021, la demande de procuration de vote peut être formulée directement sur internet via la télé-procédure Maprocuration. Un moyen de faciliter les démarches administratives et d'inciter les électeurs à voter sans se rendre directement aux urnes.

Afin de faciliter les démarches administratives pour les prochaines élections régionales et départementales, le ministère de l’Intérieur a mis en place un nouveau moyen d'effectuer une demande de procuration via la télé-procédure.

Ainsi, le mandant peut effectuer sa demande de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Le formulaire peut être rempli directement via son ordinateur ou son téléphone. Il suffira simplement d'indiquer ses coordonnées, celles du mandataire, la commune de vote, ainsi que l’élection concernée par cette procuration.

"Toute personne peut ainsi générer un numéro à six chiffres et les données de FranceConnect s'enregistrent automatiquement", précise David Preud'homme, directeur départemental de la sécurité publique de la Somme.

Des délais raccourcis

Seule obligation, la personne qui demande une procuration doit se rendre physiquement au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il faudra alors se munir d’une pièce d’identité et du code à six chiffres reçu par e-mail.



"L'officier de police judiciaire n'a plus qu'à valider la procuration. C'est plus rapide au commissariat, mais aussi le délai de transmission en mairie est raccourci. Je pense notamment aux personnes qui habitent en Outre-mer, autrefois c'était envoyé par courrier donc avec un délai de poste. Aujourd'hui, dès que la procuration est enregistrée ici c'est envoyé automatiquement dans la mairie où la personne vote", explique David Preud'homme.

Vous souhaitez voter par procuration lors des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin ?

Vous pouvez réaliser votre demande de procuration en ligne. Suivez le lien ➡️https://t.co/gseV3tsdAn pic.twitter.com/HQ4OdcXfB7 — Préfet de la Somme (@Prefet80) May 18, 2021

Le mandant peut ensuite suivre sa demande en temps réel et sera informé par e-mail lorsqu'elle sera confirmée par la mairie. À noter qu'une seule procuration est nécessaire pour les élections départementales et régionales qui se déroulent cette année les mêmes jours. Pour mémoire, le 1er tour aura lieu le dimanche 20 juin et le 2nd le dimanche 27 juin.

Deux procurations possibles

Autre nouveauté également cette année, la possibilité d'être mandaté pour deux procurations. "Depuis le mois de juin 2020, tout le monde peut faire une procuration sans être obligé de se justifier, donc l'idée c'était de pouvoir favoriser les procédures afin de permettre aux gens de pouvoir aller voter", affirme le directeur départemental de la sécurité publique de la Somme.

La procédure sur papier demeure toujours via un formulaire CERFA. Ce formulaire peut être téléchargé et imprimé ou sera fourni directement au guichet de l’autorité habilitée.

En cas de grave problème de santé, qui empêche de se déplacer, il est également possible de demander à un personnel de police ou de gendarmerie de se déplacer pour établir la procuration. Cette demande de déplacement à domicile (ou dans un établissement spécialisé, par exemple un EHPAD) doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou d'un justificatif attestant que vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer.