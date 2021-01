Elections régionales : Sébastien Chenu, candidat du RN dans les Hauts-de-France

Le parti de Marine Le Pen a annoncé le 26 janvier que Sébastien Chenu serait le candidat du parti pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. Sébastien Chenu, 47 ans, est également le porte-parole du Rassemblement National, député du Nord et conseiller régional.

Il rejoint une liste de prétendants déjà fournie : Ugo Bernalicis (LFI), Karima Delli (EELV) et Xavier Bertrand (LR), l'actuel titulaire du poste. En 2015, Marine Le Pen avait perdu contre le candidat de la droite à qui les rumeurs prêtent des ambitions présidentielles.

La date du scrutin reste encore floue à cause de l'épidémie. On sait d'ores et déjà qu'il n'aura pas lieu en mars et que les électeurs pourraient être amenés à voter en même temps que les élections départementales. Jean-Louis Debré, qui a sorti un rapport sur le sujet, recommande que le scrutin se déroule en juin.