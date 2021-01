Elections régionales : le début des fake news ?

Le Rassemblement National va tirer à boulets rouges sur le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, quitte à se permettre quelques écarts avec la vérité. Peu importe. L’essentiel, c’est de pilonner le président sortant, sans se soucier d’une gauche que le RN estime incapable de se rassembler ; et donc de peser dans le futur scrutin.

Mardi, c’était le lancement de la campagne du Rassemblement National en vue des élections régionales qui devraient se dérouler au plus tard en juin. C’est donc maintenant officiel : le député du Nord et porte-parole du RN, Sébastien Chenu, également conseiller régional sortant, mènera la liste du parti de Marine Le Pen dans les Hauts-de-France. Le soir même, Sébastien Chenu était l’invité du

journal télévisé de France 3 Nord Pas-de-Calais. Et dans ses attaques contre Xavier Bertrand – "le fan numéro un de Macron" - il a glissé deux fake news.

Pas de subvention pour Pastel-FM...

Il a d’abord accusé le président (DVD) de la région de "subventionner des radios communautaristes comme Pastel-FM". Faux. Le conseil régional des Hauts-de-France ne finance plus depuis 2017 (9 000 euros par an) cette radio associative de Roubaix. Officiellement, Pastel-FM est "une radio laïque qui défend l’expression et la pratique culturelle des populations d’origine maghrébine". Mais cette définition est remise en cause depuis trois ans par la Région qui s’inquiète d’une dérive vers un prosélytisme religieux à

l’antenne et qui doute du contenu confessionnel des émissions et des invités. Pastel-FM conteste.

La radio roubaisienne a même saisi le tribunal administratif pour tenter de récupérer sa subvention et être indemnisée pour le préjudice subi. Ce dossier – comme celui du lycée musulman Averroès de Lille – est régulièrement évoqué par Sébastien Chenu. Dès 2016, il avait évoqué devant le conseil régional le prosélytisme de Pastel-FM, dénonçant "une activité cultuelle plutôt que culturelle". Il n’était pas le seul. L’hebdomadaire Marianne, bien avant lui, ne disait pas autre chose.

Mais en octobre dernier, le député du Nord était revenu à la charge lors de l’assassinat de Samuel Paty, ce professeur de français tué devant son lycée à Conflans-Sainte-Honorine. Il avait alors accusé Xavier Bertrand de pratiquer un double discours, d’être à la fois en guerre contre l’islamisme et de financer une radio communautariste sur son territoire. Ce n’était pas vrai.

...ni pour Bridgestone

Deuxième fake news : selon Sébastien Chenu, mardi soir en direct sur France 3, Xavier Bertrand et la région "subventionnent des entreprises qui délocalisent, comme Bridgestone". Allusion faite à l’usine de pneumatiques de Béthune qui fermera définitivement ses portes le 3 mai prochain, laissant sur le carreau 863 salariés.

Interrogés, les services du président démentent formellement. Non, les Hauts-de-France n’ont pas versé un centime de subvention au groupe Bridgestone. En revanche, le Conseil Régional a bien financé un programme de formation pour les salariés de l’usine de Béthune. 112 000 euros en octobre 2017. C’était donc bien avant l’annonce de la fermeture. Rien d’extraordinaire : ces programmes de formation professionnelle sont au cœur des compétences de la région.

Sébastien Chenu l’a répété plusieurs fois mardi soir : l’axe principal de sa campagne électorale sera de "protéger du système Bertrand/Macron" les habitants des Hauts-de- France. "Protéger leur culture, leur identité, leur sécurité, leur économie". Protéger le débat politique ne serait pas non plus une mauvaise idée…