Électricité, péages, taxis... Ce qui change au 1er février

Brexit

Électricité

Gaz

Taxis

4,18 € pour la prise en charge

1,12 € par kilomètre parcouru

37,46 € par heure en cas de période d'attente (si le client a réservé) ou en cas de marche lente

Péages autoroutiers

EuroMillions

Inscription sur les listes électorales

Au 1février, à minuit, le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne. Pourtant, il faudra attendre la fin de la période de transition, prévue (pour l'instant) au 1janvier 2021, pour en voir les effets concrets.Pour l'heure, les seuls changements notables sont l'interdiction pour les ressortissants Britanniques de voter ou de se présenter aux élections municipales. Ceux qui sont déjà élus doivent par ailleurs démissionner.En revanche, les cartes d'identité de l'UE resteront valables pour les voyages jusqu'en décembre 2020.Les tarifs réglementés de l'électricité vont augmenter de 2,4% TTC (+3% HT) ce samedi pour les particuliers et pour les petits professionnels, soit une hausse de "21 euros par an en moyenne sur la facture d'un consommateur résidentiel d'EDF", a indiqué la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dan sun délibéré.En revanche, les tarifs réglementés du gaz d'Engie vont baisser de 3,3%. Une baisse de 0,9% pour les clients utilisant le gaz pour la cuisson, de 2% pour ceux qui s'en servent pour la cuisson et l'eau chaude, et de 3,5% pour ceux qui se chauffent au gaz.Le nouveau tarif des courses établit à un seuil minimum à 7,30 €, avec des frais plafonnés à :Les courses en lien avec les aéroport parisiens, celui de Toulouse et celui de Nice ont d'autres plafonds. Voici le détail Comme chaque année à la même période, le prix des péages autoroutiers augmente. Cette augmentation a été fixée à 0,85% en moyenne pour les sept société conccessionnaires d'autoroute (APRR, Sanef, Area, ASF, Cofiroute, Escota et SAPN).La Française des Jeux va proposer une augmentation du jackpot maximum : de 190 millions d'euros à 200 millions d'euros. Ces jackpots augmenteront plus rapidement jusqu'à la barre symbolique des 100 millions d'euros, et trois "Méga jackpot" de 130 millions d'euros minimum seront garantis par an, contre deux auparavant.Enfin, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales, alors que le dernier délai était auparavant fixé au 31 décembre de l'année précédente.