Elle achète plein de packs d'eau à Auchan Louvroil et écope d'une amende par les douanes

Pourquoi les Belges achètent-ils leur eau minérale dans les supermarchés français ?

Reportage diffusé en août par TF1

C'est bien connu, en, l'eau minérale en bouteille est bien plus chère qu'en France (environ 30% d'écart). Alors certains consommateurs d'outre-Quiévrain viennent souvent dans les grandes surfaces nordistes pour profiter de prix avantageux.Sandra (prénom d'emprunt), une Belge frontalière, vient ainsi régulièrement à(près de Maubeuge dans le Nord) pour faire ses courses et en profitent pour acheter le plein de packs d'eau.Mais ce mardi, en rentrant chez elle, elle s'est fait arrêter par les douaniers belges. Et elle a écopé d’Dans son coffre, elle avait 70 packs de 6, soit 420 bouteilles. Elle assure que c'était pour toute sa famille (ses fils, sa soeur...).« Franchement, si j’avais su ce que ça me coûterait, je n’aurais pas acheté de l’eau, j’aurais acheté du champagne !, s’indigne Sandra dans La Nouvelle Gazette, qui a révélé cette histoire . On m’accuse de fraude ! Aller faire ses courses pour la famille à Auchan, je n’appelle pas ça de la fraude. (...) ! Je suis pensionnée, j’ai travaillé pendant 45 ans, je paie toutes mes taxes, et on en paie suffisamment en Belgique. »Lasoupçonne bien la jeune femme d'avoir fait des stocks qui vont au-delà de son usage personnel. "explique le code des douanes belges. Vous pouvez être amené(e) à le justifier, surtout s’il s’agit de marchandises frappées d’accises.En cette matière, des limites indicatives (susceptibles de modifications) ont toutefois été fixées: par exemple, 800 cigarettes, 400 cigarillos, 200 cigares, 1 kg de tabac à fumer, 110 litres de bière, 90 litres de vin - dont 60 litres au maximum de vin mousseux -, 20 litres d’apéritifs, 10 litres de spiritueux, etc." Le etc englobe-t-il l'eau ? Nous n'avons pu contacter les douanes belges ce jeudi pour préciser ce point.Mais une certitude : acheter de l’eau en grande quantité en France est autorisé mais uniquement pour soi-même (et les personnes qui habitent sous votre toit). Il est interdit de ramener de l'eau en Belgique pour une association ou d'autres personnes, même de sa famille. Sandra a-t-elle été trop honnête dans ses réponses aux questions aux douaniers ?