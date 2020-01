“Elle s'habille comme elle veut mais“ : en Belgique, une présentatrice météo critiquée parce que... ”trop” enceinte

"Elle s'habille comme elle veut mais" : Daniela Prepeliuc, nouvelle présentatrice météo à la RTBF, en Belgique, a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir porté une robe où on voyait son ventre de femme enceinte.

"Trop" enceinte

Les critiques sexistes, heureusement minoritaires, sont ahurissantes."Bonjour. Madame Météo enceinte jusqu’au cou devrait franchement revoir sa garde-robe très peu esthétique. La grossesse est une belle chose mais c’est un peu trop ???" a-t-on ainsi pu lire sur les pages Facebook RTBF et Météo-RTBF."Je trouve que tout cela devient réellement du voyeurisme car au point de voir son nombril à travers sa robe qui tire de tous côtés c’est grave", ajoute une internaute.Ou bien encore : "Moi, perso, elle s’habille comme elle veut mais ça manque un peu d’élégance à laquelle elle nous a habitues".De quoi faire réagir la chaîne belge, qui a écrit un billet d'humeur montrant les messages reçus."Trop mince, trop grosse, trop noire, trop vieille, trop jeune, trop enceinte. Ces remarques sont d'autant plus choquantes qu’elles viennent principalement de femmes; un seul homme a écrit. On est encore loin d'une grande et belle sororité. On réduit Daniela, non seulement à son physique mais aussi à sa garde-robe. Pas un mot sur son métier, sa présentation, sa diction… Ce pour quoi elle apparaît chaque jour dans le poste", écrit l'auteure du billet, Amélie Bruers.Le 11 janvier, la présentatrice météo avait écrit sur sa page Facebook qu'elle ne souhaitait "pas réagir aux messages négatifs qui se comptent - heureusement - sur les doigts de la main".Daniela Prepeliuc, qui a présenté son dernier journal météo le 8 janvier dernier, a accouché mardi 14 janvier d'un petit garçon, Victor.Ce n'est pas la première fois que des présentatrices météo belges sont ciblées sur la toile pour leur apparence physique. En 2018, Cécile Djunga, elle aussi présentatrice à la RTBF, avait publié, en larmes, une vidéo sur Facebook pour expliquer qu'elle recevait des remarques sexistes et racistes.