Une embarcation de migrants échouée au sud de la baie de Somme

Des migrants ont pris la fuite

Ce jeudi 23 juillet au petit matin, des habitants de Cayeux-sur-Mer ont signalé l'arrivée d'une embarcation de migrants non loin du Hourdel. Les forces de l’ordre et des personnels assermentés de la mairie ont encadré l'accueil d'une vingtaine d'individus."Compte tenu de la situation et de leur état, on voulait leur mettre à disposition une salle communale afin qu’ils se remettent de leurs émotions et qu’ils se réchauffent", nous racontait Matthieu Blin membre du syndicat mixte Baie de Somme jeudi matin.Si une douzaine d’entre-eux en situation d'hypotermie ont été rapidement transférés vers le centre hospitalier d’Abbeville, une autre partie "visiblement paniquée" selon les mots de Matthieu Blin, s’est enfuie. Dans un communiqué, la préfecture de la Somme a annoncé la mise en place d'une cellule inter-services composée de la gendarmerie, du SDIS, du Centre d'opération zonal et de la direction départementale de la cohésion sociale. "Tous les moyens sont mis en oeuvre pour vérifier qu'aucune personne présente sur l'embarcation n'est manquante", précise le communiqué.A l’heure où nous écrivons ses lignes, les forces de l’ordre et les pompiers se sont lancés à leur recherche grâce à des moyens au sol et par voie aérienne. Une enquête judiciaire est en cours pour établir précisémment les faits. D'après les éléments d'ores et déjà fournis par la préfecture, "les individus auraient tenté une traversée vers le Royaume-Uni dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet depuis la plage de Cayeux-sur-Mer."