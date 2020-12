Émerveillé par les cathédrales d'Amiens, Beauvais et Laon, un Brésilien les reproduit en allumettes et cure-dents

Luciano Xavier, maquettiste originaire du Brésil et installé en Suisse, s'est spécialisé dans la reproduction de cathédrales en carton et en bois. Il a profité d'un précédent séjour en Picardie pour réaliser celles d'Amiens, Beauvais et Laon, "très impressionnantes" selon lui.

À Fribourg en Suisse, l'atelier de Luciano Xavier est peuplé de petites cathédrales. Le maquettiste, originaire du Brésil, a fabriqué 25 maquettes de ces édifices gothiques, en utilisant à chaque fois du carton et des petits éléments en bois. Ce sont des répliques d'églises construites en Suisse, en Allemagne, en Italie ou en France, où Luciano Xavier a vécu, de 2010 à 2014, avant de rejoindre les Helvètes.

"À la fin de mes études de dessin en bâtiment à Vitória au Brésil, j'ai eu l'occasion de venir en France. Au cours de mon séjour, j'en ai profité pour réaliser une tournée des cathédrales, raconte le Brésilien de 36 ans dans un français parfait. Je me suis rendu à Bourges, Chartres, Reims et j'ai fait un tour de la Picardie avec Laon, Amiens et Beauvais. J'avais des cours d'histoire de l'art au Brésil et on cite souvent ces cathédrales en exemple de l'art gothique," ajoute celui qui se passionne pour ce type d'architecture médiévale.

"La cathédrale de Beauvais est juste magnifique"

Au Brésil, les cathédrales sont baroques ou néogothiques, mais pas aussi vénérable que les Picardes. Pour chaque maquette qu'il entreprend, Luciano Xavier a besoin de se rendre sur place. Il prend des photos, filme, parle aux religieux et aux fidèles qui côtoient l'enceinte sacrée.

Les voir en vrai, c'est autre chose que sur des photos. On est tout de suite ébloui par l'immensité du bâtiment, par la richesse des décorations. On se demande comment l'homme a été capable de créer ça. Luciano Xavier, modéliste à Fribourg

Le maquettiste connaît les particularités de chaque cathédrale. La réplique de celle d'Amiens lui a demandé trois mois de travail. "Elle est tellement grande ! Sur celle-ci, je me suis bien amusé sur la façade, comme celle de Laon, confie-t-il. D'ailleurs, Laon, selon moi, est trop peu connue. Peu de gens savent qu'il y a des bœufs perchés dans les clochers ! Et Beauvais est juste magnifique, très haute, avec des arcs boutants impressionnants !"

Pour réaliser ces édifices, Luciano Xavier dispose d'une "riche bibliothèque d'art gothique" avec des plans qu'il convertit à l'échelle 1/200. Tous les pinacles, arcs, gargouilles, gâbles, il les figure avec des cure-dents, des allumettes et des piques à brochette qu'il découpe au scalpel. La maquette qui lui a demandé le plus de temps, c'est celle de Milan. il a passé quatre mois sur cette reproduction minutieuse.

Luciano Xavier balade depuis 2018 ses maquettes dans une exposition itinérante à travers l'Europe, arrêtée par l'épidémie de Covid-19. "Mon objectif avec les maquettes, c'est de changer le rapport du visiteur avec les cathédrales. On les trouve géantes depuis le sol. Avec une maquette, on devient les géants et on peut admirer le bâtiment entier d'un seul coup".

Lorsque la situation s'améliorera, il a bon espoir d'exposer ses maquettes en la cathédrale de Beauvais, dont il est en contact avec le responsable. Et pourquoi pas les montrer à Amiens ? "Ça serait génial, c'est une si belle cathédrale !"