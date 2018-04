Emission spéciale : "Les Portugais dans la Grande Guerre"

Cérémonie de Richebourg : arrivée des Présidents et hymnes au drapeau

Le 9 avril 1918 est une date historique pour le. Il y a 100 ans, en Flandre Française, la Bataille de la Lys faisait 7000 Portugais tués, blessés ou disparus ... lePour le centenaire de la Bataille, le Président de la République,, le Président de la République du Portugal, et le premier ministre portugais,, seront présents dans lepour la cérémonie officielle de commémoration.Plus de 2000 invités, des descendants des soldats, assisteront à la cérémonie. Une plaque commémorative sera dévoilée avant les discours et un hommage aux morts dans le cimetière portugais.

Le 9 avril 1918, la seconde phase de l’offensive allemande est lancée en Flandre française, entre Armentières et le canal d’Aire. La Bataille de la Lys durera 20 jours.

Il ne reste plus qu’une division portugaise de 9 000 hommes aux côtés des Alliés. Face à la puissance allemande (près de dix divisions), les Portugais ne pourront résister. L’offensive fera 398 morts, enterrés au cimetière portugais de Richebourg. Au final, 7 000 hommes du corps expéditionnaire portugais ont été tués, blessés ou faits prisonniers. 56 500 hommes ont été mobilisés durant ces combats.

Histoires 14-18 : la bataille de la Lys

Le cimetière militaire de Richebourg est le seul cimetière exclusivement portugais de France. Il a été construit après-guerre, au cœur du secteur tenu par les troupes portugaises en 1917 et 1918. 1831 soldats y reposent, dont la plupart sont morts lors de la Bataille de la Lys.



Consultez le programme détaillé des commémorations du Portugal dans la Grande Guerre

Émission spéciale, lundi 9 avril 2018 à 10h sur France 3 Hauts-de-France

L'émission spéciale "Les Portugais dans la Grande Guerre" sera présentée par Jean-Louis Manand avec Florence Mabille et Anaïs Hanquet en direct du cimetière portugais de Richebourg.



De nombreux Portugais sont restés en France après la guerre, parmi eux Joao d'Assunçao. Ses descendants, sa fille Féliçia Assunçao Pailleux âgée aujourd'hui de 92 ans, et Aurore Rouffelaers, arrière petite-fille de du soldat Joao d'Assunçao. expliqueront pourquoi ce 9 avril est si important pour le Portugal et les Portugais.



Bertrand Lecomte, professeur d'histoire et auteur de la publication "Les troupes portugaises en France 1917-1919" expliquera l'engagement des deux divisions portugaises d'infanterie en Flandre et l'offensive allemande d'avril 1918 dans la Bataille de la Lys.