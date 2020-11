ÉMISSION SPÉCIALE. Votre télévision régionale fête ses 70 ans !

L'histoire du journal télévisé régional.

Les débuts de la télévision régionale. 25 avril 1950, Télé Lille voit le jour.

70 ans de bonheur, de fous rires, de moments touchants, émouvants... Votre télé régionale s'apprête à souffler ses 70 bougies, samedi 28 novembre à 15H15, à travers une émission spéciale sur France 3 Nord Pas-de-Calais, présentée par Virginie Demange et Simond Colaone.Découverte de nos coulisses, plongées dans les archives, mais aussi des témoignages de celles et ceux qui ont fait la télé pendant ces sept décennies.Les premières images d'une émission en "province", pour la "province", ont été transmises en 1950 depuis le beffroi de Lille. Une prouesse technologique, qui donne naissance à "Télé Lille", devenue FR3 Nord Pas-de-Calais en 1975, puis France 3 Nord Pas-de-Calais en 1992.Les personnalités marquantes de ces 70 ans de télévision régionale seront conviées pour raconter cette histoire et explorer en images les riches archives de la télévision régionale. Vie sociale, culturelle, politique, judiciaire, sportive, minière, gastronomique, nous verrons comment notre télé a décrit son époque.Parmi les invités,, ancien directeur de l'info de France 3,, ancienne présentatrice du JT,, animateur des "Gens des Hauts",ou encore...