Peter Patfawl et son “mode d'emploi” de l'autisme en dessins

Il ne faut pas avoir peur, c’est juste une différence par rapport à vous. Soyez vous-mêmes.

Dessinateur de presse et beau-père d’un enfant autiste, co-auteur du blog " Les baobabs ", Peter Patfawl a écrit un petit mode d’emploi très utile à destination du grand public : "Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents ?".L’enfant atteint d'autisme est un enfant trop sensible aux stimuli et se sent souvent agressé par le bruit et la lumière. Quand il réagit à ces agressions, "ce n’est ni un sale gosse, ni un caprice. C’est une manifestation du corps, de la tête".Ce guide précieux permet donc d’offrir un regard bienveillant et un tas de conseils pratiques à tous ceux qui sont en lien avec des enfants autistes. Peter Patfawl espère ainsi nous permettre de ne plus avoir peur du handicap.80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés, leurs parents prennent donc souvent le relais de l’institution. Ils ont besoin de quelques heures pour pouvoir gérer le quotidien comme se rendre à un rendez-vous, appréhender une difficulté, souffler.Mais ce handicap fait souvent peur aux proches, peur de ne pas savoir gérer l'émotion de l'enfant."Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents ?" leur permet alors de comprendre le handicap et d’avoir des clefs pour partager des moments sereins avec l'enfant autiste.L’auteur nous donne l’exemple de cette directrice d’école, qui une fois le livre lu, a compris l’importance de la prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant autiste accueilli dans sa classe.Pour respecter la sensibilité exacerbée de cet enfant, l’institutrice a choisi de suivre les indications de Peter Patfawl et d’acheter un casque antibruit ainsi qu’une tente installée dans la classe, dans laquelle l’enfant peut se réfugier en cas de besoin.Face à l’autisme et le handicap en général, Peter Patfawl nous conseille de rester nous-mêmes.Lors de la journée mondiale de l'autisme, le 2 avril dernier,, mère d'un enfant atteint d'autisme et créatrice du blog " Les baobabs ", et Céline Vaconsin, médecin ont été invitées dans l’émission 9h50 le matin pour expliquer ce trouble méconnu.Parler du quotidien, dédramatiser le handicap, ne pas accuser la mère, voilà tous les sujets proposés du blog "Les baobabs". Pour comprendre la genèse du blog "Les baobabs" , regardez les explications de Peter Patfawl.Blog : " Les baobabs ", le quotidien de parents d'autistes raconté avec humour