Emmanuel Macron en interview sur France 3 ce jeudi dans le 19/20

"Itinérance mémorielle"

Le programme d'Emmanuel Macron dans les heures qui viennent Emmanuel Macron poursuit ce mercredi son double périple à la rencontre de la mémoire et des Français d'aujourd'hui, avec notamment un Conseil des ministres délocalisé dans les Ardennes, département symbole de la Grande Guerre, mais aussi de la désindustrialisation. L'ordre du jour est largement consacré à la politique des territoires, avec quatre dossiers au menu : l'éducation, la santé, la formation et le numérique - avec notamment la lutte contre les zones blanches. Emmanuel Macron arrive ce mercredi soir dans l’Avesnois à Sars-Poteries (Nord) pour un dîner de travail au Musverre, un musée d’art contemporain avec des élus de l’Aisne et du Nord. Il ouvre ensuite une séquence industrie dans un territoire qui se sent oublié, voire abandonné. Ce jeudi, il visitera des usines dont celle de Renault à Maubeuge, ou de futurs investissements devraient être annoncés par le groupe. Emmanuel Macron doit se défaire de son image de président des villes qui lui colle à la peau. Il lui faut renouer avec les élus locaux après plusieurs mois de tension. Le Président visitera dans l'après-midi l'anneau de la mémoire de Notre-Dame-de-Lorette.



répondra ce jeudi soir à 19h aux questions de Virna Sacchi, journaliste à France 3 Nord Pas-de-Calais. Cette interview sera la première accordée par le président de la République à une chaîne du service public depuis décembre dernier. Elle durera 10 à 15 minutes.L'entretien se déroulera en direct du Centre d'Histoire Guerre et paix de, dans le Pas-de-Calais. A quelques centaines de mètres deet son anneau de la mémoire, sur lequel sont inscrits les noms des 600 000 soldats tombés pendant la première guerre mondiale enUn lieu symbolique au coeur du long déplacement entamé pardimanche dernier dans l'Est et le Nord de la France à l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918.L'entretien sera diffusé dans les cinq éditions régionales du 19/20 des régions Grand Est et Hauts-de-France ((Nord Pas-de-Calais, Picardie, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne). Il abordera notamment la question deà quelques mois des élections européennes sur fond de montée des nationalismes et dans une zone où Marine Le Pen est parfois arrivé en tête lors de l'élection présidentielle.Présentant il y a quelques jours le programme de "" du chef de l'Etat, son entourage avait souligné la volonté de M. Macronde présider ce Conseil des ministres "symboliquement (...) au coeur des territoires qui ont été à la fois meurtris par la Grande Guerre et qui sont confrontés à des difficultés économiques et sociales réelles". Il sera donc aussi question au cours de cette interview de désindustrialisation, de désertification, sur fond de grogne des élus locaux. Y a-t-il des "" ?Le chef de l'État s'est déjà exprimé cette semaine dans La Voix du Nord, les Dernières Nouvelles d'Alsace et sur Europe 1.