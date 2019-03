Emmanuel Macron reçoit les élus des Hauts-de-France, des opposants boycottent

Je boycotte le déjeuner à l'Elysée, dans de la vaisselle à 500 000 euros. Et à la place, on pique-nique dans les jardins à côté ! #LegrandDebathttps://t.co/JrrZuJ9slM pic.twitter.com/85oIiNcFTD — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 29 mars 2019

Je n'irai pas déjeuner sous les dorures de l'Elysée ce midi à l'invitation du président @EmmanuelMacron, alors que plus de 500 exilés (et quelques milliers en France) sont obligés de déjeuner dehors depuis des années dans ma ville et que le président reste sourd à mes appels. — Damien CAREME (@DamienCAREME) 29 mars 2019

Xavier Bertrand plaide pour "une nouvelle étape de la décentralisation"

Interpellé, notamment par @xavierbertrand, merci au Président #Macron d’avoir rappelé que la pêche devait être une priorité face au #Brexit dont les conséquences seront dramatiques pour nos artisans-pêcheurs des Hauts de France — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) 29 mars 2019

Le Président s’engage sur les délais en faveur du barreau TGV Creil Roissy et sur le Canal Seine Nord — Alain Gest (@Alain_Gest) 29 mars 2019

#granddebat après 20 questions Emmanuel Macron commence à répondre aux vraies questions posées : beaucoup de consensus sur les objectifs à atteindre : beaucoup de flou sur les moyens que l’on parle du canal seine nord ou de la réforme souhaitée par tous de la décentralisation — Daubresse (@DAUBRESSE_MP) 29 mars 2019

Sur les 200 élus,, dont la députée(RN), en déplacement à La Réunion, et la maire de Lille(PS), absente pour conflit d'agenda. Au début du déjeuner, le ministre Sébastien Lecornu, co-organisateur du grand débat, a salué "le sens républicain" des élus présents, dont le président de la région(ex-LR).Les cinq parlementaires du PCF des Hauts-de-France, le secrétaire nationalen tête, ont fait un coup d'éclat en entrant dans le palais avant d'en ressortir quelques minutes plus tard. "Nous avons remis les cahiers de doléances" du grand débat, a expliqué Fabien Roussel, en regrettant que la parole ne soit pas donnée aux parlementaires, juste aux maires. "Lorsque tout le monde sera assis, Emmanuel Macron va descendre tel le marquis et puis ça va durer cinq heures, a-t-il dénoncé.Cette réunion a été boycottée par les députés LFI de la région. Mais le premier était présent à proximité de l'Elysée en organisant un bref pique-nique sur une pelouse proche des Champs-Elysées en compagnie d'une vingtaine de personnes venues de Picardie, dont un "gilet jaune", des parents d'élèves et un employé d'un sous-traitant de Whirlpool. "Je ne me voyais pas deviser courtoisement autour de nappes blanches et d'une vaisselle à 500 000 euros", a-t-il dénoncé.L'invitation a également été refusée par les sept parlementaires LR des Hauts-de-France et les députés RNet(Pas-de-Calais) et(Nord). Mais les maires de ces partis sont présents au déjeuner.Le maire EELV de Grande-Synthe (Nord),, a également décliné l'invitation. "Je n'irai pas déjeuner sous les dorures de l'Elysée ce midi à l'invitation du président Emmanuel Macron, alors que plus de 500 exilés (et quelques milliers en France) sont obligés de déjeuner dehors depuis des années dans ma ville et que le président reste sourd à mes appels", a-t-il justifié sur Twitter.Quant à(ex-LR), il a indiqué vouloir saisir l'occasion pour réclamer "une nouvelle étape de la décentralisation" et plaider pour "une forme de new deal entre l'État et les collectivités locales".Leet ses conséquences sur la région sont également au coeur des discussions. "Interpellé, notamment par Xavier Bertrand, merci au Président Macron d’avoir rappelé que la pêche devait être une priorité face au Brexit dont les conséquences seront dramatiques pour nos artisans-pêcheurs des Hauts de France", a tweeté ainsi, député LR du Pas-de-Calais.L'avenir du projetest aussi abordé. "Le Président s’engage sur les délais en faveur du barreau TGV Creil Roissy et sur le Canal Seine Nord", se félicite, président LR d'Amiens Métropole."Beaucoup de flou sur les moyens que l’on parle du canal Seine Nord ou de la réforme souhaitée par tous de la décentralisation", estime de son côté le sénateur LR du Nord,Cette réunion est l'une des dernières organisées avec le chef de l'Etat dans le cadre du grand débat avant celles prévues la semaine prochaine en Bretagne et en Corse. Depuis le 15 janvier Emmanuel Macron a déjà tenu 13 réunions, en régions ou à l'Elysée, totalisant 79 heures de débat.