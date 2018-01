Emmanuel Macron et Theresa May signent un traité sur le contrôle de l'immigration à la frontière

Emmanuel Macron et Theresa May ont signé ce jeudi 18 janvier un nouveau traité, lors du 35sommet franco-britannique à l'Académie militaire royale de Sandhurst, dans la banlieue de Londres.Ce nouveau traité vise à "renforcer la gestion conjointe de notre frontière commune avec un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile", avance un communiqué publié à l'issue de la rencontre du président français avec la Première ministre britannique.Il prévoit notamment une contribution complémentaire de Londres de 50 millions d'euros au contrôle de la frontière à Calais, où échouent de nombreux clandestins rêvant de franchir la Manche.