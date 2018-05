Emploi : Leboncoin pourrait installer son troisième télécentre en Picardie

[#leboncoinEmploiCadres] La nouvelle offre #leboncoin Emploi Cadres sera disponible dès le 16 mai 2018 ! pic.twitter.com/88FYX0sGji — leboncoin (@leboncoin) 12 April 2018

Emploi : Leboncoin veut cibler les cadres En mai 2018, Leboncoin va lancer une nouvelle offre "emploi cadres". Objectif, se positionner auprès des cadres et leur offrir de nouveaux services. Après avoir renseigné leur CV sur le site, les cadres se verront proposer des postes susceptibles de les intéresser. Les propositions seront faites grâce à des algorithmes. "L'emploi des cadres se porte plutôt bien. Ils ne sont pas forcément en recherche, mais ont besoin qu'on les 'chasse', qu'on les sollicite", décrypte Antoine Jouteau. Actuellement, les CSP+ représentent 32,4% de l'audience globale du Boncoin contre 25,9% de la population française. Les cadres représentent 11% de la population française mais environ 5% des offres d'emploi actuellement sur Leboncoin.

L'ex-région Picardie pourrait accueillir leLes villes de Compiègne (Oise) et Amiens (Somme) ont été pré-sélectionnées, aux côtés de Poitiers, Troyes et Mâcon.Pour l'entreprise, aujourd'hui leader sur le marché de l'emploi en France,, mais pas uniquement. "Nous cherchons dessont importantes. Les picards ont cette image de personnes rigoureuses et sérieuses qui nous plaît beaucoup", confie Antoine Jouteau, directeur général du Boncoin.Dans ce télécentre, qui sera entre autres dédié à l'emploi des cadres avec la nouvelle "solution emploi cadres" qui sera lancée en mai, Leboncoin compteet une cinquantaine d'emplois à terme.Selon M. Jouteau,. "Le processus va commencer, nous allons nous déplacer pour évaluer les propositions notamment immobilières", informe le directeur.L'entreprise attend d'être: "en plus des critères de la proximité géographique avec les gares, le timing et l'accompagnement, le ressenti sera pris en compte. Il faut que le projet soit bien accueilli".Sollicités, les élus amiénois et compiégnois n'ont pas encore répondu à nos questions.Leboncoin veut proposeret recherche des salariés ayant des compétences de ventes par téléphone. L'expérience et les diplômes sont également les bienvenus, mais pas obligatoires.L'entreprise"Leboncoin est une entreprise qui évolue très rapidement", conclut Antoine Jouteau. "La Picardie, si ce n'est pas cette fois, ce sera pour plus tard", présage le directeur général.