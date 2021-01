En Picardie, les Nuits de la lecture s'organisent en journée

Les Nuits de la lecture... en journée. Pour la cinquième édition de cet événement national, la Picardie ouvre une cinquantaine de lieux aux curieux et curieuses de tout poil. Lectures, rencontres, ateliers d'écriture et même escape game : il y en a pour tous les goûts.

Une lecture de textes français et portugais à Saint-Ouen, un atelier d'écriture à Sinceny ou la rencontre d'une autrice locale à Gouvieux : la cinquième édition des Nuits de la lecture se tient en ce moment dans toute la France. Placée sous le thème "relire le monde", elle se poursuit jusqu'au dimanche 24 janvier. Couvre-feu oblige, les Nuits de la lecture auront lieu, cette année, en journée.

Avec une petite cinquantaine d'événements organisés sur son territoire, la Picardie s'investit pleinement dans cette manifestation culturelle qui a réuni près de 650 000 participants sur l'ensemble du pays en 2020. Cette année, le contexte sanitaire ne permettra pas une telle fréquentation et la réservation reste de mise mais le programme des festivités offre une belle diversité de manifestations sur les trois départements picards (la carte interactive par ici).

Escape game dans l'Aisne

Dans l'Aisne, les archives départementales, à Laon, ont redoublé de créativité pour proposer des animations de qualité. Et il y en a pour tous les goûts. Ce samedi 23 janvier, deux sessions d'escape game - malheureusement complet - sont prévues dans les murs de la bibliothèque, tout comme un parcours interactif historique.

En plus, le fonds ancien des archives de presse sera présenté aux visiteurs, sur inscription, et une vente d'ouvrages variés à prix unique (un euro) sera proposée. Sur le département, les lecteurs axonais devraient trouver leur bonheur avec une bonne quinzaine d'événements.

Lectures radiophoniques dans l'Oise

Que les Isariens se rassurent, ils ne sont pas laissés de côté. Avec une dizaine de rencontres organisées, la lecture s'invite dans les grandes agglomérations du département comme dans les campagnes.

Et pour celles et ceux qui, à l'heure du couvre-feu, n'en auraient pas eu assez, la radio locale compiégnoise Graf'hit proposera, dès 21h ce samedi, des lectures radiophoniques. L'occasion pour les acteurs et actrices des ateliers théâtre du Bord de l'Eau de lire leurs bouquins préférés et certaines créations originales.

Rallye lecture dans la Somme

Dans la Somme, la médiathèque Robert Mallet met le paquet, à partir de 14h ce samedi, pour une après-midi consacrée à la lecture et à l'écriture. D'abord avec des ateliers d'écriture : la bibiliothécaire communique une consigne et chacun se lance dans une petite rédaction, sans pression. Ensuite, place au rallye lecture avec un objectif simple : réduire sa Pal (Pile à lire) de livres qui attendent sagement d'être ouverts. Enfin, les bibliothécaires partageront leurs coups de coeur du moment.

En tout, plus de vingt manifestations sont organisées dans la Somme. Alors que les curieux et mordus de lecture n'hésitent pas à consulter le programme. Parce que la nuit de la lecture, ce n'est qu'une fois par an et qu'en cette période morose, c'est l'occasion idéale de partager, échanger et se rencontrer.