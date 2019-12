Endive, ail, courge, asperge ou oignon ... Préparez l'hiver avec nos 10 recettes de soupe

La soupe à l'oignon

La recette de la soupe à l'oignon

Équipe : Cécile Montpellier, Émilien Vanrenterghem, Judith Hembert, Vincent Dusausoy



La crème de potiron à la châtaigne

En un rien de temps et avec deux types d'oignons, de l'eau et un bouillon cube, offrez une note sucrée à vos invités de dernière minute !

Après avoir glané des châtaignes en forêt, cuisinez-les avec du potiron !



La vidéo de la recette de la crème de potiron à la châtaigne

Le crémeux de courge spaghetti au cerfeuil

La vidéo du crémeux de courge spaghetti au cerfeuil

C. Rousseaux-J.Hembert-V.Dusausoy-E.Vanrenterghem-A.vilain

La recette du velouté de butternut

La recette du velouté de butternut



Le velouté de butternut, maïs et jambon fumé

Le velouté de butternut, maïs et jambon fumé

Clémence Rousseaux, Emilien Vanrenterghem, Judith Hembert, Vincent Dusausoy



Le velouté d'ail

RECETTE. Et si on préparait un velouté d'ail ?



Le velouté de cresson et son croustillant de maroilles

RECETTE. Le velouté de cresson et croustillant de maroilles



Le croustillant d'asperge et son velouté

RECETTE. Et si on cuisinait un croustillant d'asperge et son velouté ?

C. Montpellier - J. Hembert - B. Weill - E. Vanrenterghem



Le velouté d’endives au spéculoos et croquant de carré du vinage

Les ch'tis plats : la velouté au spéculoos et croquant de carré du vinage

Le velouté d'endives aux noix de Saint-Jacques

Recette : velouté d'endives aux noix de Saint-Jacques

Avec une courge spaghetti, un œuf et de la mimolette ... proposez une entrée gastronomique façon chef Benjamin Bajeux !De la couleur et des saveurs pour se réchauffer en douceur ...Voilà une autre façon de cuisiner la courge butternut : agrémentez-la de maïs et de jambon fumé.De l'ail, de l'ail et encore de l'ail !Du cresson et des oignons, de la crème et du maroilles ... Voilà un ch'ti potage à déguster entre amis !Quelques asperges, des feuilles de brick et un peu de magie, voilà un délice de cuisine !Du spéculoos, des endives et du mascarpone ... Si facile !En attendant Noël, prenez des chicons et quelques noix de Saint-Jacques ... Miam !