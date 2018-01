Enduropale du Touquet 2018 : qui sont les favoris ? Votez !

*** Les grands favoris

** Les favoris

*Les outsiders



Les espoirs

Cela faisait longtemps que l'n'avait pas eu autant de prétendants. Cette année, il sont au moins une dizaine à viser clairement la victoire et, au vu de leur niveau et de leurs performances, à pouvoir légitimement faire partie des favoris. De nombreux teams ont décidé cette saison de mettre les moyens pour tenter de remporter la course de l'année sur sable.La chute d'auchange également un peu la donne. Nous avons recensé une quinzaine de favoris pour cette. Le vainqueur est sans doute dans cette liste.: vainqueur l'an dernier. Le jeune Belge a chuté à Hossegor début décembre. Mais il s'est remis et a roulé à, où il a fini 3ème. Est-il en pleine possession de ses moyens ?23 ans. C'est 1ère saison sur sable. Il a déjà gagné la Weston Beach race, le "Touquet anglais" mais ce sera sa 1ère participation à l'Enduropale. Il a été vice-champion du monde d'Enduro et avec KTM, il a décidé de faire toute la saison sur sable. Avec beaucoup de réussite : il a gagné à Berck, à Loon-Plage et à Grayan. Un nouveau nom mais un grand favori.: après plusieurs saisons gâchées par les blessures et des mois pour retrouver son niveau, le pilote Yamaha a gagné à Hossegor. Il retrouve donc logiquement un statut de grand favori. Rapide, s'il est concentré et un peu chanceux, il peut faire beaucoup mieux que sa 7ème place l'an dernier. C'est l'objectif de sa saison.: il est passé de Yamaha à KTM cette année. Il a fini 2ème cette saison à Grayan. Le Touquet, c'est l'épreuve de l'année pour lui. Il a cassé l'an dernier. Il n'est pas le plus rapide mais peut être le plus régulier.c'estl'actuel leader du championnat de France des courses sur sables (2ème à Berck et très régulier depuis). Ce qui lui permettra d'avoir "la plaque rouge" au Touquet. Il est passé de Yamaha à Kawasaki cette saison. Il a fini 2ème au touquet en 2015.: le vainqueur de l'Enduropale 2011 est l'un des deux anciens vainqueurs présents cette année. Il a désormais 39 ans et roule chez Yamaha après l'arrêt de Suzuki en cours de saison. Une valeur sûre.: le pilote belge, qui roule sur Husqvarna a fini 4ème l'an dernier et 2ème à Hossegor cette saison. Sa présence dans le Top 3 ne serait pas une surprise pour les connaisseurs: pour la 1ère fois, le pilote belge a fait toute la saison sur sable. Avec de bons résultats : il a été notamment 2ème à Loon-Plage. Il est soutenu officieusement par KTM. C'est son 1er Touquet.: un bulldozer. Agé de 34 ans, pilote officiel KTM, 3ème du championnat du monde de motocross, c'est un nom dans le milieu. Mais c'est son 1er Touquet.: le Picard, pilote officiel Honda a souvent cassé au Touquet avant de finir 3ème l'an dernier. Il est toujours placé rarement gagnant.surtout adepte du moto-cross ou du supercross, il n'a jamais réussi. Souvent ambitieux mais rarement à l'arrivée, il vise encore le Top 5. Une grosse surprise ?: 6ème l'an dernier, le pilote Yamaha originaire de Samer est un outsider plausible.: originaire de Béthune, 5ème au Touquet l'an dernier, il a fait une grosse chute à Grayan. Il n'arrive donc pas dans les meilleures conditions au Touquet.originaire d'Emmerin, il est pilote officiel Kawasaki. Après une fracture de fatigue en début de saison. Il revient bien. Peut être la surprise du Top 5.