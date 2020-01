Enduropale 2020 : blessé à Grayan, le Boulonnais Marshall Méplon prendra le départ au Touquet

Il annonçait la couleur depuis la blessure dont il a écopé à Grayan-et-l'Hôpital, le 12 janvier dernier : l'objectif, c'était la participation à l'Enduropale du Touquet . Six jours avant la course, Marshall Méplon a fait savoir qu'il prendrait bien le départ ce dimanche 2 février pour sa neuvième participation sur la plage nordiste."Je viens d’avoir le feu vert du chirurgien pour rouler", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, confirmant une information de la Voix du Nord Le pilote boulonnais souffre de la main depuis une collision avec un arbre sur le sable girondin. "La blessure étant encore fragile, je vais devoir rouler avec un maintien et sûrement cohabiter avec la douleur durant les 3h de course", reconnaît celui qui avait accroché la 11e place au Touquet lors de l'édition 2019.