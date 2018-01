Enduropale du Touquet 2018 : Milko Potisek l'emporte pour la 1ère fois

Il a pratiquement mené la course de bout en bout., pilote Yamaha, a enfin réalisé son rêve : remporter l'. Agé de 28 ans, originaire de, il a souvent joué de malchance entre blessures et manque de concentration ces dernières saisons. Cette fois, il a été sérieux, rapide de bout en bout. Il a dû ralentir un peu sur la fin pour ne pas risquer de devoir faire un dernier tour. "Je l'attendais depuis tellement longtemps, a réagi Milko Potisek sur la ligne d'arrivée. J'ai vraiment tout donné. On m'avait souvent dit "Gagne-le temps pour Tim". Je suis content. Je fais un gros bisou à mon cousin qui est là-haut." Une référence à son cousin Timoteï décédé à l'entraînement en 2009.Il a notamment jugulé les assauts de Richard Fura et Nathan Watson, ses deux principaux adversaires ce dimanche. Le 1er a dû abandonner et le second a terminé 2ème. Camille Chapelière termine 3ème.

Milko Potisek avait indiqué cette semaine qu'il ne s'était jamais senti aussi bien que cette saison. Il avait fait de l'Enduropale son objectif principal cette saison. Il succède au palmarès au Belge Daymond Martens (2017) et à Adrien Van Beveren (2016).



Cette 43ème édition de l'Enduropale a réuni 1200 pilotes amateurs et confirmés.