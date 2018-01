Enduropale du Touquet 2018 : suivez la course en direct streaming

L'Enduropale du Touquet 2018 en direct live streaming

L', ça démarre à 13h25 sur le site de France 3 Hauts-de-France et les pages Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais et France 3 Picardie.3h de sable, de moteurs, de chutes, de mer, de spectacle et de suspense... 3h avec 1200 pilotes, amateurs ou confirmés.3h et un vainqueur au bout de cette course d'endurance. Watson, Potisek, Martens, Chapelière, Ramon, Fura et tous les favoris vont en découdre dans une édition indécise.Aux commentaires pour vous faire vivre cette course-événement :(journaliste),(septuple vainqueur de l'Enduropale) et(triple vainqueur et de retour du Dakar où il s'est blessé alors qu'il était en tête).A tout moment, pendant la course, vous pouvez trouver la position d'un pilote sur notre page spéciale classement en temps réel . Il suffit de taper son numéro de dossard !