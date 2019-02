Enduropale du Touquet 2019 : découvrez les pronostics de Sergeï Potisek, notre consultant

Watson-Potisek

Il se mouille., notre consultant pour l' Enduropale du Touquet 2019 , livre ses pronostics. L'ancien pilote a fait ses choix. Il connait très bien les pilotes, les teams, la course, le championnat de France de courses sur sable... "Je crois que c'est la première fois que quelqu'un prend le risque de sortir comme ça une liste de 20 pilotes", rigole-t-il.Voici son1. WATSON Nathan GB KTM2. POTISEK Milko F YAMAHA3. MARTENS Yentel B HUSQVARNA4. VAN HOREBEEK Jérémy B HONDA5. DEWULF Jefferey B KTM6. RAMON STEVE B YAMAHA7. VAN BEVEREN Adrien F YAMAHA8. CHAPELIERE Camille F KTM9. MARTENS Daymond B YAMAHA10. KELLET Todd GB YAMAHA11. VAN DE SANDE Axel B YAMAHA12. SOT Maxime F YAMAHA13. FURA Richard F HONDA14. PETAR Petrov R KTM15. WATEL Stéphane F KTM16. MEPLON Marshall F YAMAHA17. FLORIN Thimothée F KAWASAKI18. BROSSIER Victor F YAMAHA19. DUMONTIER Romain F YAMAHA20. COLLIGNON Alexis F HONDAPour, la victoire va se jouer entre 3 pilotes : ". Mais je mets Nathan devant parce qu'il a le meilleur mental. C'est un pilote de championnat du monde. Il a l'habitude de se confronter à des cadors, à très haut niveau. L'an dernier, il n'a pas fait un très bon départ. Il manquait peut-être encore un peu d'expérience."Cette saison,ont gagné chacun deux belles courses (Potisek a été déclassé une fois et n'a donc officiellement gagné qu'un fois). Ils sont en forme, bien préparés. Watson a fini 2ème l'an dernier. Le Nordiste est le tenant du titre. "Il va devoir gérer la pression, précise Sergeï à propos de son cousin. Mais de ce point de vue, il a passé un cap. il est bien dans sa tête. C'est qui a le plus besoin et envie de gagner. Milko, s'il est dans la lumière, c'est difficile de le rattraper. S'il fait un bon départ, un bon 1er tour, il peut l'emporter. Si quelque chose qui ne va pas, il va bien moins bien le gérer que Nathan Watson."Derrière ce duo, il y a le Belge vainqueur à Berck en début de saison . "En vitesse pure, il peut faire mal. Mais il est du genre à se déconcentrer et se fatiguer au bout de 2h."Et, triple vainqueur de l'? Sergeï Potisek le place seulement à la 7ème place. Contraint à l'abandon en fin de Dakar au début du mois, le pilote de Racquinghem se voit bien jouer la gagne. "Adrien Van Beveren a un mental de gagneur. Mais il est peu moins rapide que les autres. Il s'est fait un peu distancer par les Watson ou Martens. C'est celui qui les gens connaisssent le plus mais en performance, il est moins fort."A l'Enduropale, il peut se passer beaucoup de choses : ennui mécanique, chute, conditions météo... Une surprise n'est donc pas exclue.cite. Le Belge participera pour la 1ère fois à l'Enduropale. "C'est un garçon que personne ne connait. Il a un très gros niveau en motocross. Il fait le championnat du monde. C'est un cador mais il ne connait l'Enduropale qu'à la télé et sa Honda est un peu moins performante." Il cite également Dewulf et Ramon.Qui passera le premier au bout de la première grande ligne droite ? Ce privilège, récompensée par une prime, reste très couru et médiatique. Sergeï Potisek voit bien 4 pilotes tenter de l'emporter.1. CHAPELIERE Camille2. BROSSIER Victor3. POTISEK Milko4. MARTENS Daymond"Chapelière a fait la majorité des holeshots cette saison, explique Sergeï Potisek. Il se prépare spécialement pour ça. Brossier aussi, il a gagné il y a deux ans."