Enduropale du Touquet 2019 : les inscriptions sont ouvertes

Enduropale du Touquet site officiel Les inscriptions sont ouvertes ! C'est parti pour le 44ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais / Quaduro ! Registrations are open ! Let's go for the 44th Enduropale du Touquet Pas-de-Calais /...

Comment s'inscrire ? A quel prix ? Engagement Enduropale moto : 270 € jusqu’au 27/12/18 23h59 (puis 300 € après cette date)

Engagement Quaduro solo : 330 € jusqu’au 27/12/17 23h59 (puis 360 € après cette date)

Engagement Quaduro duo : 390 € jusqu’au 27/12/18 23h59 (puis 420 € après cette date)

Engagement Enduropale Juniors : 150 € jusqu’au 27/12/18 23h59 (puis 180 € après cette date)

Engagement Enduro Vintage : 150 € jusqu’au 27/12/18 23h59 (puis 180 € après cette date)

Engagement Enduropale Espoirs : 110 € jusqu’au 27/12/18 23h59 (puis 140 € après cette date)



C'est parti ! L'est lancé. Les inscriptions pour la plus grande course moto sur sable du monde viennent d’ouvrir. Ce sera la 44e édition de l’épreuve. Elle aura lieu. L'organisation annonce quelques nouveautés : nouveaux obstacles, agrandissement du village.Comme depuis quelques années, l'Enduropale se déclinera en 5 courses : l’Enduropale Juniors et le Quaduro le samedi et l’Enduropale Espoirs et l’Enduropale du Touquet-Pas-De-Calais le dimanche. Sans oublier la Vintage le vendredi.Les inscriptions pour ces 5 courses du week-end sont ouvertes en ligne . Elles sont limitées à 1200 motos, 600 quads, 250 motos juniors, 150 Enduropale Espoirs, 500 Enduro Vintage.Les pilotes pourront profiter d’un tarif réduit jusqu’au 27 décembre 2018, 23h59. Fermeture totale des inscriptions le 24 janvier à 23h59.