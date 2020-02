Enduropale du Touquet 2020 : Randy Naveaux remporte le Quaduro (raccourci de 30 mn à cause de la marée)

Naveaux et Warnia après la course / © F.GILTAY

Jérémie Warnia / © F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

Une première ! Randy Naveaux (Honda) a remporté le Quaduro de l'Enduropale du Touquet, pour la première fois de sa carrière. Ce 1er succès s'est bâti au long d'une course que Jérémie Warnia, l'un des favoris, a mené presque de bout en bout.Le suspense a éte intense dans les derniers tours. Jérémie Warnia, le pilote originaire du Var, licencié au Moto-club de Cassel, 6 fois vainqueur au Touquet, n'a rien pu faire dans le dernier tour. Le Belge de 23 ans a été le plus rapide. "Je suis heureux de gagner aujourd'hui, a réagi Randy Naveaux. J'ai tout donné pour qu'il reste derrière. Il a lâché 50 m avant. Je me suis dit, c'est bon, elle est pour moi ! ""C'était magnifique, a expliqué Jérémie Warnia. J'ai donné tout ce que j'avais. Randy a super bien roulé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça ici."Romain Couprie termine à la 3ème place.La course a été raccourcie d'une demi-heure à cause de la marée qui a, comme lors de la Vintage vendredi, endommagé le circuit.