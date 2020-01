Enduropale du Touquet 2020 : les secrets de la préparation physique des pilotes

Dernière ligne droite pour les pilotes de l'édition 2020 de l'Enduropale. Le 2 février, ils seront des centaines à s'élancer en moto ou en quad sur le sable des plages du Touquet. 13 km de piste, de bosses, de virages...Une épreuve pour les machines mais aussi pour les pilotes : faire l'Enduropale n'a rien de facile. Physiquement, l'effort à fournir est soutenu. Phsychologiquement aussi.







Pour optimiser leurs chances de, au pire finir la course, au mieux faire un podium, tous s'engagent dans une préparation physique intensive qui débute plusieurs semaines avant le départ.



Trois semaines d'entraînement intensif



Adrien Saguez est coach sportif à Amiens dans la Somme. Il s'est occupé de la préparation physique de nombreux pilotes de moto, comme le Normand Alexis Collignon vainqueur de l'Enduropale du Touquet juniors en 2018, un des grands espoirs français de la discipline. La moto, il connaît pour avoir fait du moto cross lui aussi. Quand il suivait des pilotes, il imposait un calendrier très strict.



Trois semaines avant l'Enduropale, les pilotes multiplient les entraînements spécifiques. Des sorties longues en vélo pour l'endurance, des séances plus courtes, des fractionnés à haute intensité pour faire monter le rythme cardiaque entre 170 et 200 pulsations par minute. Ces séances s'accompagnent de renforcement musculaire, bras et jambes, très sollicités sur les épreuves en sable comme celle de l'Enduropale.



Dernier élément concernant la préparation des pilotes : les entrainement de début de saison en moto. Cela se passe sur le circuit de moto-cross de Loon Plage, le seul site d'entraînement sur sable de France et du nord de l'Europe. Loon Plage. C'est près de 300 pilotes qui viennent parfaire leur approche technique dans ce lieu où ils peuvent retrouver, des conditions presque similaires à celles de l'Enduropale du Touquet. Alexis Collignon s'y est d'ailleurs entraîné début janvier.









Un régime alimentaire précis





Une bonne préparation physique se passe aussi dans l'assiette avec la mise en place d'un régime alimentaire précis. Car c'est l'un des compagnons de la préparation physique. Et à une semaine de l'épreuve, priorité est donnée à l'alimentation.



Les pilotes doivent suivre un régime strict. Oubliez le riz, les pâtes ou le pain. Pour des épreuves longues telles que les marathons ou l'Enduropale, les glucides privilégiés se trouvent dans les compléments nutritionnels, telle que la maltodextine. Il s'agit d'un savant mélange glucidiques issu de l’hydrolyse d'amidon de blé, de maïs, ou pomme de terre. Sous forme de poudre, elle est mélangée dans de l'eau et consommée avant, pendant et après l'effort. La maltodextine garantie aux pilotes une réserve énergétique importante et facilite la récupération.



La gestion des glucides est un enjeux important. Et lors d'une course de trois heures, comme celle de l'Enduropal, cela peut devenir un atout majeur. "A l'approche de la compétition, les motards diminuent l'apport glucidique, pour habituer le corps à puiser dans les réserves durant les entraînements.", explique Adrien Saguez.



Mais une bonne préparation ne fait pas tout. "Les conditions météorologiques et la moto peuvent faire la différence", précise le coach. Ce fut le cas pour le pilote Alexis Collignon lors de l'édition 2019 de l'Ednuropale. En septième position, il a été obligé d'abandonner, à cause d'une panne mécanique.