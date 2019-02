Enduropale du Touquet : la course durera-t-elle vraiment 3h ?

Enduropale du Touquet : la préparation du circuit au petit matin

Il est grand temps que la marée baisse 😆😆😆 #enduropale #Enduropale2019

[Début de la course à 14h] pic.twitter.com/5vsNmEYuWK — Honda Moto France (@HondaMotoFr) 3 février 2019

Le soleil va se coucher à 17h49 ce dimanche. L'doit se terminer entre 17h et 17h15. Certains pilotes vont boucler leur course vers 17h30.C'est la question que se posent les organisateurs. Pour l'instant, officiellement, rien ne change, la course durera 3h mais ce dimanche matin, l'hypothèse a été clairement évoquée. Un plan B. En fonction de l'évolution de la nébulosité et de la luminosité, une décision de dernière minute pourrait être prise, y compris pendant la course. De quoi potentiellement changer un peu la stratégie des pilotes.Autre donnée à surveiller : la marée. Le vent n'est pas très fort sur la plage duMais l'organisation est vigilante sur la marée. Jusqu'au tout dernier moment, le circuit va être modelé et nivelé. Un départ retardé pour cause de circuit encore trop trempé n'est pas complètement exclu non plus. La première ligne sera d'ailleurs moins large que d'habitude au départ.Pour rappel, en 2013, la course avait été raccourcie d'une heure, à cause de la marée. Moussé l'avait emporté au terme d'une édition confuse.Rendez-vous sur France 3 pour suivre la course en intégralité et en HD . Pendant toute la course, le classement en temps réel de tous les pilotes est ici