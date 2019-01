ENDUROPALE DU TOUQUET. Courses en direct, classements, émissions, JT... Tout ce que vous verrez sur France 3

A partir de lundi 28 janvier

Vivez l'Enduropale du Touquet 2019 avec France 3 ! [ Diffusion Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 2019 ] La course sera diffusée en direct et en intégralité sur France 3 Nord Pas-de-Calais le 3 février dès 13h30 avec Celine Rousseaux Pro, mais aussi sur le site internet ou les pages Facebook et Youtube France 3 Nord Pas-de-Calais ! Point sur les autres diffusions à venir ! Publiée par Enduropale du Touquet site officiel sur Jeudi 17 janvier 2019

L', c'est sur France 3 Nord Pas-de-Calais. Pour la première fois, la course reine du dimanche sera retransmise en intégralité et en HD sur: de 13h30 (départ à 14h) à 17h.Mais toute la semaine, les équipes de votre chaîne régionale se mobilisent pour faire vivre au plus près les courses et les coulisses. Demandez le programme !Tous les jours, dans les journaux de 12h et 19h, des reportages sur les favoris et leur préparation (notamment Milko Potisek ou Nathan Watson...), sur les poireaux, les femmes pilotes, les quadistes. Toutes les infos sur le circuit, la météo, les préparatifs sur le site internet de France 3 Nord Pas-de-Calais hdf.france3.fr A 19h30, après le journal de 19h,vous propose une émission spéciale d'une heure en direct présentée par Céline Rousseaux, diffusée sur notre page Facebook . Avec autour de la table, les principaux favoris, notre consultant Sergeï Potisek et le directeur de la courseUn moment d'interactivité durant lequel vous pourrez poser vos questions en direct.Suivez la vintage de l', 1ère course du week-end. Le classement en direct et en temps réel sur notre site web Le midi et le soir, à 19h, pages spéciales dans les journaux télévisés. Avec des invités, des reportages en direct du parc des vérifs et du parc fermé au Touquet.Le midi et le soir, à 19h, pages spéciales dans les journaux télévisés en direct de la plage et du parc fermé. Reportages sur les vérifs et les favoris.France 3 diffusera en direct sur Facebook et sur Youtube , avec Céline Rousseaux (actuellement sur le Dakar) au commentaire.Le classement du Quaduro en temps réel sera consultable sur notre site Le dimanche matin, découverte du circuit en direct (Facebook live) depuis Le Touquet avec Sergeï Potisek.A partir de 13h30, à la télé sur France 3 Nord Pas-de-Calais et en Facebook live, l'intégralité de la course. Avec, aux commentaires, Céline Rousseaux et l'ancien pilote. Vivez la course de l'intérieur avec nos journalistes dans les stands des favoris et avec les poireaux.Sur notre site internet, suivez le classement en temps réel : il suffit de taper un numéro de dossard pour connaître son évolution.Pendant la course, en vidéos, sur notre site, notre page Facebook (et Twitter), revivez les meilleurs moments de la course (départ, holeshot, chutes, minutes-clés...) et partagez les "highlights" dès la fin d'après-midi.A 19h, dans le JT, longue page spéciale bilan de l'