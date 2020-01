Enduropale du Touquet : découvrez les pronostics de Sergeï Potisek, notre consultant (l'an dernier, il avait été bon !)

Enduropale du Touquet : découvrez les pronostics de Sergeï Potisek, notre consultant



Watson, 2ème ?

Ce mercredi 19h30, émission spéciale Enduropale A 19h30, après le journal de 19h, France 3 vous propose ce mercredi une émission spéciale d'une heure en direct présentée par Céline Rousseaux, diffusée sur notre page Facebook. Avec autour de la table, nos invités : Sergeï Potisek, David Hauquier, Arnaud Demeester, Milko Potisek, Sébastien Sagot et Simon Vitse. Un moment d'interactivité durant lequel vous pourrez poser vos questions en direct.

Va-t-il une nouvelle fois voir juste ? Sergeï Potisek, notre consultant pour l'Enduropale du Touquet 2020 a accepté de se mouiller de nouveau en livrant son Top 20. L'an dernier, il avait trouvé le vainqueur , Nathan Watson. Jusqu'à quelques minutes de l'arrivée, il avait aussi le 2ème, Milko Potisek...1. WATSON Nathan GB KTM2. POTISEK Milko F YAMAHA3. DEWULF Jefferey B KTM4. VAN HOREBEEK Jérémy B HONDA5. KELLET Todd GB YAMAHA6. CHAPELIERE Camille F KTM7. FURA Richard F YAMAHA8. RAMON STEVE B YAMAHA9. MARTENS Yentel B HUSQVARNA10. VAN DE SANDE Axel B YAMAHA11. PREVOT DAMIEN F KAWASAKI12. BROSSIER Victor F YAMAHA13. HAUQUIER JEREMY F14. GUILLOD VALENTIN F HONDA15. FLORIN Thimothée F KAWASAKI16. MEPLON Marshall F YAMAHA17. DUMONTIER Romain F YAMAHA18. MIOT MATHEO F KTM19. BONNEAU JEREMY F KTM20. COLLIGNON Alexis F HONDASergeï Potisek voit le Britannique Nathan Watson réaliser le doublé. Parce qu'il est le plus fort, tout simplement : "Il a gagné deux épreuves du championnat de France de courses sur sable. c'est lui qui aura la moto la plus performante. Il est en pleine confiance, il n'a pas été gêné par les blessures. Il sait comment gagner, il a déjà gagné, c'est son seul objectif !"Juste derrière, notre consultant voit son cousin Milko, vainqueur 2018. "Milko est psychologiquement au top, explique Sergeï Potisek. Mais il a une blessure à la main qui n'est pas totalement consolidée. C'est le point noir.. Ce n'est plus lui qui a la pression donc ça va le soulager".Le podium serait complété par le Belge Jeffrey Dewulf. Pour Sergeï Potisek, l'outsider numéro un serait Jérémy Van Horebeek, pilote de Grand prix.​​​​​​​​​​​​​​