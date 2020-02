Enduropale du Touquet : l'édition 2020 va-t-elle pouvoir durer 3h ?

L'Enduropale du Touquet 2020 raccourci ? "Ça fait partie des courses de plage"

Interview réalisée par Matthieu Rappez et Flavien Bellouti

La plage du Touquet ce samedi dans l'après-midi / © FRANCE 3

La vintage et le quaduro. Par deux fois en ce week-end d'Enduropale, la marée montante a obligé les organisateurs à raccourcir les courses. Une quinzaine de minutes pour la 1ère vendredi, une demi-heure pour les quads ce samedi. Le circuit était devenu clairement inondé et impraticable. En cause : la marée, plus forte que prévu.Ces deux décisions obligent donc à se poser une question : la course de ce dimanche, l'épreuve reine, peut-elle être aussi raccourcie ? David Hauquier, directeur de l'épreuve, se la pose forcément : "Oui, on peut s'inquiter pour demain, a-t-il expliqué après le Quaduro. Il y a quand même pas mal de vent. Malgré le travail qui est effectué, on est toujours tout juste en temps."Et il ajoute un point technique : "Concrètement, on a un gros dôme sur la plage. il s'est formé avec les tempêtes de cette semaine. Quand la mer passe au-dessus de ce dôme, elle prend beaucoup de vitesse et remonte beaucoup plus que prévu."Le départ sera donné à 12h45 ce dimanche. L'arrivée est prévue au plus tôt (en fonction du dernier tour) à 15h45, 3 heures plus tard. Un panneau "Un tour" sera indiquée aux concurrents en cas de décision du directeur de course en ce sens. "Ça fait partie des courses de plage et des courses de sable", constate, fataliste, David Hauquier.L'enjeu n'est pas complètement anodin sportivement. Raccourcir la course peut favoriser l'un ou l'autre pilote et éventuellement en pénaliser d'autres qui misaient sur la durée et l'endurance.En 2013, la course avait été raccourcie d'une heure, à cause de la marée. Jean-Claude Moussé l'avait emporté au terme d'une édition confuse.