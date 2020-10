Enduropale du Touquet : vers une édition 2021 à huis-clos ?

A priori pas de report de date

Des pilotes à l'entraînement à Loon-Plage, ce samedi. • © LOIC BEUNAICHE / FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS

L'Enduropale du Touquet 2021 aura-t-elle bien lieu ? Tout le monde – organisateurs, municipalité et services de l'État – s'efforce en tout cas de la maintenir, sous un format différent.Une réunion s'est tenue jeudi 22 octobre entre les organisateurs et les autorités pour dessiner les contours de la prochaine édition, qui s'annonce déjà particulière. Prévue du vendredi 22 au dimanche 24 janvier, elle a de fortes chances de se produire à huis-clos, selon nos informations.L'organisation de l'événement doit désormais travailler sur plusieurs dossiers, qu'elle présentera à la préfecture du Pas-de-Calais. Parmi les exigences des autorités, il y a l'obligation de filtrage pour accéder au site de la compétition. Que ce filtrage se fasse à hauteur du front de mer ou à l'entrée de la ville, le préfet a également demandé à ce que les forces de police ne soient pas trop sollicitées, afin d'assurer leurs autres missions.Les équipes pourraient également être limitées à un nombre fixe de personnes. En revanche, un report de l'Enduropale paraît plus compliqué : la date a été choisie en fonction des marées, et la plage risquerait d'être trop fréquentée au printemps. De même, la compétition devrait bel et bien se maintenir sur les trois jours.La tenue de l'Enduropale 2021 n'est pas seulement un enjeu pour les restaurateurs et hôteliers du Touquet, mais également pour toute la filière moto. La Ronde des Sables, qui devait se tenir ce week-end à Loon-Plage, a été annulée mais les coureurs étaient nombreux à l'entraînement. Avec pour tous l'envie d'en découdre au Touquet.