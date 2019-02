Enduropale du Touquet : les gilets jaunes ont-ils prévu des actions ce weekend ?

Une marche nocturne ce vendredi à Boulogne-sur-Mer

Opération péage gratuit à Étaples dimanche 3 février

Pas d’opération organisée autour de l'Enduro

Une première marche nocturne avait été organisée vendredi 25 janvier, à l’initiative des. "C’était une vraie" raconte une gilet jaune, "on était 700." Alors l’expérience va être renouvelée dans plusieurs villes. "Beaucoup de gens travaillent la journée donc ça permet de brasser du monde."Ce vendredi 1er février, uneest prévue à Boulogne-sur-Mer. Le rendez-vous est donné place Dalton à partir de 21 heures. "Le but de ces marches nocturnes" explique une gilet jaune Dunkerquoise, "c’est de rassembler un maximum de gilets jaunes de plusieurs villes du Nord. Ce soir, il y aura des gilets jaunes d’Hazebrouck, de Lille, de Saint-Omer etc."Une marche nocturne est également prévue ce samedi soir à, après la manifestation dans les rues du centre-ville qui doit démarrer à 13h30, place de la République.Les gilets jaunes prévoient dece dimanche, à la sortie de l’. Pas de blocage, pas de filtrage mais simplement uneDeux relais calmos" devraient être installés àà partir de 5h30 pour mettre à disposition des boissons chaudesse rendant à l’Enduropale. Certains spectateurs prévoient d'enfiler leur gilet pour montrer leur soutien au mouvement.Les gilets jaunes contactés assurent quece week-end au Touquet. "On est pas là pour aller emmerder le monde le jour de la course" résume une gilet jaune.Selon nos informations, unde la préfecture du Pas-de-Calais a étépendant la course de l’Enduropale, afin de prévenir les possibles débordements. Les effectifs globaux de police ont étépar rapport aux samedis précédents.Le Touquet est une ville. Plusieurs rassemblements, plus ou moins violents, ont eu lieu devant la maison du couple Macron en plein centre-ville ces dernières semaines.