Enduropale du Touquet 2020 : les inscriptions fermées quelques jours à cause de “problèmes techniques”

Pas de panique, si la page des inscriptions à l'Enduropale 2020 vous indique que celles-ci sont fermées. Le site a connu de gros problèmes techniques dès l'ouverture des inscriptions à la course moto, à la suite de quoi "nous avons dû momentanément fermer les inscriptions" a expliqué mardi 5 novembre l'organisation sur sa page Facebook.Quelques heures plus tard, alors que le problème ne paraissait toujours pas réglé, les organisateurs ont annoncé que "les inscriptions pour la course moto du dimanche ré-ouvriront d'ic iquelques jours", sans que l'on sache à ce stade quand.On ignore, pour l'heure, si le site a été victime de son succès avec la ruée vers les inscriptions. Le site Engage-sports parlait, hier, de "questions techniques non encore élucidées". Chaque année, les 1200 places s'écoulent en quelques heures seulement. L'édition 2020 de l'Enduropale du Touquet se tiendra du 31 janvier au 2 février . Normalement, les inscriptions devraient être officiellement closes le soir du 31 janvier.