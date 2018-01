Enduropale du Touquet juniors : victoire d'Alexis Collignon

Alexis Collignon et sa KTM

Revoir la course en intégralité

Une course à suspense de bout en bout. Verhaeghe, Delroeux etse sont disputés la victoire de l'Enduropale du Touquet juniors pendant presque une heure et demi. L'écart dépassant rarement la minute entre ces 3 pilotes. Finalement, c'est le pilote KTMqui l'a emporté. "Je suis super heureux de ma moto. Je suis parti d'assez loin. J'ai fait une chute. Mais j'ai fait un très bon ravitaillement et j'ai pu rattraper mon retard", a déclaré le vainqueur sur la ligne d'arrivée.1h30 de course ce samedi matin sur la plage du Touquet. C'était l'réservé aux pilotes de 13 à 17 ans ( que vous avez pu suivre en direct ici ).est loin d'être un inconnu dans le monde du moto-cross. Agé de 16 ans, ce pilote originaire de Normandie a suivi son père et ses oncles dans le motocross. C'est un grand espoir du motocross français. Il avait gagné deux fois l'Enduropale espoirs en 2015 et 2016.Ce dimanche,participera à l'Enduropale "avec les grands".