Enduropale du Touquet : La 46ème édition se tiendra du 28 au 30 janvier 2022

La nouvelle édition de l'Enduropale se tiendra en janvier 2022. Cette emblématique course de motos sur sable qui a lieu au Touquet (Pas-de-Calais) avait été annulée cette année à cause de la crise sanitaire.

Bonne nouvelle pour les fans de moto, la prochaine édition de l'Enduropale a une date ! L'édition 2022 se tiendra du 28 au 30 janvier prochain après un report à cause de la crise du Covid-19.

La plus grande course de motos sur sable au monde réunit depuis plus de 30 ans, près de 2000 pilotes, femmes et hommes, professionnels, anonymes ou passionnés de sports mécaniques en deux ou quatre roues. La compétition est également connue pour les nombreux sacres du Nordiste Arnaud Demeester, sept fois vainqueurs.

La 46ème édition devait se tenir du 22 au 24 janvier dernier au Touquet, après un "feu vert conditionnel" donné par le Conseil d'Etat à la mi-décembre 2020. L'Enduro devait se dérouler sous des conditions sanitaires strictes et l'organisation des courses devait même être modifiée. La compétition a été finalement annulée début janvier à cause de la dégradation de la situation sanitaire.

"C'est une épreuve hors norme et exceptionnelle"

L'Enduropale, créée en 1975, est une course emblématique du Pas-de-Calais. Sébastien Poirier, le directeur de la Fédération Française de Moto (FFM) sous l'égide de laquelle se tient la compétition, se réjouit de la tenue de la prochaine édition. "Pour nous, c’est une épreuve hors norme et exceptionnelle, en terme de nombre de participants, notamment, explique-t-il. On a beaucoup de fierté. Aujourd’hui, la compétition amène des centaines de milliers de personnes, c'est une belle fête où la communauté de la moto se réunit."

Le protocole sanitaire reste encore à définir, tout comme le déroulé exact de la manifestation sportive. "On travaille sur le protocole sanitaire, détaille-t-il. La crise sanitaire nous a appris à être très prudents dans nos projections". Selon les premières idées mises en avant, celle d'un pass sanitaire, déjà évoqué par le gouvernement, fait son chemin. "C'est en cours de réflexion", admet le président. Car réunir autant de personnes dans un même endroit reste risqué, et la visibilité sur l'état sanitaire du pays est encore floue pour les prochains mois.

La crise sanitaire nous a appris à être très prudents dans nos projections Sébastien Poirier

L'Enduropale réunit à chaque édition près de 450.000 personnes sur place et 750.000 téléspectateurs devant leur téléviseur, avec un pic d'un million généralement lors de la grande course. On imagine alors que le public a été bien déçu d'apprendre l'annulation de l'édition 2021. Plus que quelques mois à attendre cependant pour retrouver le sable du Touquet et le vrombissement des motos.

L'Enduropale, étape clé dans le monde de la moto

L’Enduropale est un marqueur du calendrier de la Fédération française de moto. "La compétition clot une année sportive et marque le début des grandes manifestations en France, explique Sébastien Poirier. C'est aussi le lancement d'une nouvelle saison, avec une épreuve majeure en janvier sur l'Hexagone en termes de spectateurs et de participants." Les inscriptions de l'édition 2022 seront ouvertes à partir du mois d'octobre.

D'ailleurs, la compétition a un tel rayonnement que la Fédération internationale de la moto essaie de mettre en place un championnat du monde de course sur sable, sur le modèle de l'Enduropale Touquet-Pas-de-Calais.